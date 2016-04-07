Resmi metinlerdeki "TBMM Külliyesi" ibaresine CHP'den tepki

Başkanlık Divanı resmi gündeminin yer aldığı metinde TBMM geçen her maddeye, “TBMM yerleşkesi” yerine “TBMM Külliyesi” yazılması muhalefetin tepkisini çekti. CHP, “TBMM Başkanlığı’nın tüm yazışmaları ‘külliye’ ibaresiyle yapmasını” gündeme taşıdı. Başkanlık Divanı Üyesi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Külliyenin cami ve etrafındaki yapılarla ilgili bir tanım olduğunu ve TBMM için bunun kullanılamayacağını söyledi. “90 yıldır TBMM olarak geçiyor. Burası TBMM’dir, siz dinsel bir ifade kazandırmak istiyorsunuz. TBMM bir külliye değildir” diye itiraz etti. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkanlık divanının diğer CHP’li üyelerini de külliye itirazına, “Cumhurbaşkanı Külliyesi’ne karşı olduğunuz için TBMM külliyesine itiraz ediyorsunuz” diye karşılık verdi.

TBMM’de güvenlik önlemleri

Ankara’da yaşanan bombalı saldırıların ardından TBMM, bir dizi güvenlik önlemini hayata geçiriyor. TBMM Başkanlık Divanı toplantısında İdare Amirleri’nin Güvenlik Koordinasyon Üyeleriyle hazırladıkları bir dizi güvenlik önlemini içeren kararlar masaya yatırıldı. Buna göre, Meclis çevresinde ihtiyaç duyulan yerlere, vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde estetik görünümlü duvar yapılacak. TBMM’nin giriş kapılarına mantar bariyer sistemi kurulması ve girişlere ‘araç içi tarama sistemi’ konulması gündemde. Giriş kartı olmayan araçların ise Meclis’e girmeleri zor görülüyor. Milletvekilinin yanındaki misafir de giriş kartı almak durumunda kalacak. Bombalı saldırıların servisleri hedef alması nedeniyle personele servis verilmesinden geri adım atıldı.

Milletvekiline ziyaretçisi, mağduruyla basın toplantısı yasağı

Toplantıda, ‘güvenlik’ önlemleri kapsamında Ana Bina’da milletvekillerinin ziyaretçisi, olayların mağduru ya da temsilcileriyle yaptığı basın toplantılarına yasak da masaya yatırıldı. Milletvekillerinin ziyaretçisiyle yapacağı basın toplantıları için Halkla İlişkiler Binası gösterilince CHP’den büyük tepki geldi. Ali Haydar Hakverdi, AKP’nin basın koridorunu ana binadan Halkla İlişkiler Binası’na taşıma niyetini dikkat çekti ve bunun medyaya ve muhalefetin sesi kısmaya yönelik girişim olarak nitelendirdi.

‘Mağdur dışarıda dayak yiyor’

Mağdurların dışarıda yapacakları bir eylemde dayak yediklerini söyleyen Hakverdi, “Biz burada mağdurla basın toplantısını düzenleyerek dayaktan korumuş oluyoruz. Burada ne karar alınırsa alınsan mağdurlarla ana binada basın toplantısı düzenlemeye devam edeceğim. Halkla İlişkiler Binası’na gitmeyeceğim” dedi.

Başkanlık Divanı'nda, Yürütülmekte olan norm kadro çalışması tamamlanana kadar İdari Teşkilat norm kadro sayılarının ve kriterlerinin belirlenmesinde TBMM Başkanı'na, TBMM İdari Teşkilatı Kanununda yer alan toplam kadro sayısını geçmemek üzere yetki verildi. CHP, norm kadroda izlenecek yol ve yöntemle ilgili bilgi verilmediği için ret oyu kullandı.

Güvenlik önlemleri düzenlemeleri şöyle: