TBMM Genel Kurulunda, Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası verilmesini öngören teklif oybirliği ile kabul edilerek yasalaştı. Başkanlık Divanında bulunan Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve katip üyeler ile AKP, CHP, MHP ve HDP'li milletvekilleri ayağa kalkarak teklifin kabul edilmesini alkışladı.

Hürriye’te yer alan habere göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, teklifin kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı. Çelik, "Şanlıurfa'nın kurtuluşunda büyük rol oynayan 12'leri rahmet ve minnetle anıyorum. 1984'te verilen şanlı unvanı da bugün verilen İstiklal Madalyası da onların hediyesidir." diye konuştu.

“Atatürk başta olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarını rahmetle andığını” belirten Çelik, "Bugün vatanımızdan, birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, ezanımızdan, özgürlüğümüzden bahsediyorsak, bunu milli mücadele kahramanlarına borçluyuz. Ekmeğimizi geçmişte böldük, bugün de böleriz ama vatanımızı böldürmedik, bundan sonra da böldürmeyiz. Vatan toprağını pazarda bulmadık." dedi.

Kanuna göre, “Kurtuluş Savaşı sırasında verdiği destansı mücadeleyle büyük kahramanlık gösteren Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası” verilecek. Teklif, AKP, CHP, HDP ve MHP'li bütün milletvekillerinin oylarıyla oybirliği ile kabul edildi. Başkanlık Divanında bulunan Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve katip üyeler ile AKP, CHP, MHP ve HDP'li milletvekilleri ayağa kalkarak teklifin kabul edilmesini alkışladı.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, teklifin kabul edilmesine ilişkin görüşlerini ifade etti.

"Torba tasarı"nın beş maddesi kabul edildi

Genel Kurulda bu tekliften önce "Zorunlu trafik sigortası, Diyarbakır'ın Sur ilçesinin yeniden inşası, Kanal İstanbul, 25 yaşa kadar genel sağlık sigortası primlerinin silinmesi, 15 bin polis alınması ve terörizmin finansmanıyla mücadele" ile ilgili konularda düzenlemeler içeren "torba kanun" tasarısının ilk beş maddesi kabul edildi.

Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının beş maddesine göre, sosyal güvenlik kuruluşlarından aylık alanlar ile sigortalı bir işte çalışanlar, nafaka bağlananlar veya nafaka bağlanması mümkün olanlar ile Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe aylık bağlanacak.

Bu kişilerin kendisi ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınınca kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün bulunanlar muhtaç kabul edilemeyecek ve aylık bağlanamayacak.

Yaşlı aylığından yüzde 70 ve üzeri engelli aylığına geçişlere ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplamasında, tüm engelli aylıklarında geçerli hane içerisinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı dikkate alınacak. Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar engeli bulunduğunu sağlık kurulu raporuyla kanıtlayanlara aylık bağlanacak.

Tasarı ile motorlu araçlar için yaptırılan zorunlu sorumluluk sigortasının genel hükümlerden ayrı olarak özel esaslarla düzenlenmesi dikkate alınarak, bu sigorta kapsamındaki tazminatlara uygulanacak kurallar öncelikle söz konusu özel esaslara bırakılıyor, özel esaslarda kural bulunmayan durumlarda genel esasların uygulanacağı açıklığa kavuşturuluyor.

Buna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar, ilgili kanun ve kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabi olacak. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin ilgili kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında, Türk Borçlar Kanunu'nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanacak.

Tasarıyla, uygulamada zorunlu sorumluluk sigortasının açıklanan içeriğinde görülen tereddütlerin izalesi amacıyla teminat kapsamı dışında kalan haller açıklığa kavuşturuluyor.

Buna göre, "Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri, ilgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri, bu kanun çerçevesinde hazırlanan zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler" zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalacak.

Bu arada, Genel Kurul çalışmaları sırasında AKP milletvekilleri, "dokunulmazlıklar" ile ilgili anayasa değişikliği teklifini imzaladı.

Pakistan'la geri kabul anlaşması

Türkiye ile Pakistan Arasında İzinsiz İkamet Eden Şahısların Geri Kabulüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı da kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, tasarının kabul edilmesinin ardından birleşimi, 11 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.