Başbakan Ahmet Davutoğlu Ürdün ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Şanlıurfa’ya İstiklâl Madalyası takacağını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu ziyaretlerinin devam edeceğini vurgulayan Başbakan Davutoğlu; "Evet, ben gitmeye başlayınca popüler hale geldi. Demirtaş Kılıçdaroğlu'nu çağırdı. Genelde bir doğu, bir batı olacak. 11 Nisan'da Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa İl Başkanımıza 'Sizin İstiklâl madalyanız var mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi. İnşallah 11 Nisan'da Şanlıurfa'nın kurtuluş gününde madalyayı alıp gideceğim. Ankara dışında ilk Bakanlar Kurulu'nu da Şanlıurfa'da yapmayı planlıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi : Çok mutluyuz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, Urfa'nın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği üstün mücadele nedeniyle bu yıl düzenlenecek olan 11 Nisan Kurtuluş kutlamalarında Şanlıurfa'ya 'İstiklal Madalyası' verileceğinin müjdesini verdi.

11 Nisan 1920'de vermiş olduğu şanlı mücadelenin 96. yıl dönümü münasebetiyle Şanlıurfa'ya verilecek olan İstiklal Madalyası'nın Büyükşehir Belediyesi'ne takdim edileceğini belirten Başkan Çiftçi, 11 Nisan kurtuluş gününde ecdadın hakkettiği istiklal madalyasını almanın gururunu yaşayacaklarını söyledi.

Sempozyum sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Nihat Çiftçi, hükümet tarafından bu ödüle layık görüldüklerinden dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti.