T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şanlıurfa'ya İstiklâl Madalyası

"Ankara dışında ilk Bakanlar Kurulu'nu da Şanlıurfa'da yapmayı planlıyoruz"

30 Mart 2016 17:39

Başbakan Ahmet Davutoğlu Ürdün ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Şanlıurfa’ya İstiklâl Madalyası takacağını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu ziyaretlerinin devam edeceğini vurgulayan Başbakan Davutoğlu; "Evet, ben gitmeye  başlayınca popüler hale geldi. Demirtaş Kılıçdaroğlu'nu çağırdı. Genelde bir doğu, bir batı olacak. 11 Nisan'da Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa İl Başkanımıza 'Sizin İstiklâl madalyanız var mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi. İnşallah 11 Nisan'da Şanlıurfa'nın kurtuluş gününde madalyayı alıp gideceğim. Ankara dışında ilk Bakanlar Kurulu'nu da Şanlıurfa'da yapmayı planlıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi : Çok mutluyuz  

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, Urfa'nın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği üstün mücadele nedeniyle bu yıl düzenlenecek olan 11 Nisan Kurtuluş kutlamalarında Şanlıurfa'ya 'İstiklal Madalyası' verileceğinin müjdesini verdi.

11 Nisan 1920'de vermiş olduğu şanlı mücadelenin 96. yıl dönümü münasebetiyle Şanlıurfa'ya verilecek olan İstiklal Madalyası'nın Büyükşehir Belediyesi'ne takdim edileceğini belirten Başkan Çiftçi, 11 Nisan kurtuluş gününde ecdadın hakkettiği istiklal madalyasını almanın gururunu yaşayacaklarını söyledi.

Sempozyum sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Nihat Çiftçi, hükümet tarafından bu ödüle layık görüldüklerinden dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti.

ETİKETLER

şanlıurfaistiklal madalyasıbaşbakan ahmet davutoğluşanlıurfa büyükşehir belediyesi başkanınihat çiftçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24