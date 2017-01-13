TBMM'de 'ısırık' tartışması; AKP'li Balta'yı kim ısırdı, kim ne açıklama yaptı?

TBMM'de anayasa teklifi görüşmeleri devam ederken, Meclis Genel Kurulu oldukça gergin görüntülere sahne oluyor. Teklifin 5. maddesinin görüşmeleri sırasında çıkan kavgada saksı ve sandalyeler kullanıldı, arbede sırasında Meclis kürsüsü kırıldı. Ancak gündeme damgasını vuran bir diğer konu ise 'ısırık' tarışması oldu.

Her şey, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, "AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın, vekiller arasında çıkan kavgada ayağından ısırıldığı" iddiasını paylaştığı tweeti ile başladı. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Tayyar "Bir şerefsiz, Trabzon Milletvekilimiz Muhammet Balta'yı ayağından ısırdı. Bunu da gördük..." diye yazmasıyla başladı.

Ardından CHP'den çok sayıda açıklama gelirken AKP'li milletvekilleri Genel Kurul'a “Köpek giremez” yazılı kâğıtlarla geldi. Isıran kişinin CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem olduğu iddiasının ardından Erdem'den de açıklama geldi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Adli Tıp Uzmanı Canan Kaftancıoğlu da yaranın yeni olmadığını söyledi.

İşte dün geceden bu yana TBMM'deki 'ısırık' kavgasında yaşananlar:

AKP'li Balta: CHP'li vekil ısırdı; tetanoz aşısı oldum

Bacağının ısırıldığını iddia eden AKP Trabzon Milletvekili Muhammed Balta, "CHP'li bir milletvekili tarafından ısırıldığım yüzde yüz kesin" dedi.

TBMM Başkanlığı'ndan kavgaya ilişkin kamera kayıtlarını istediğini söyleyen Balta, ısırıldıktan sonra hastaneye gittiğini bacağına yapılan pansumanı göstererek anlattı. "Hekimlerini söyledikleri insanın ısırması daha tehlikeliymiş, tetanoz aşısı oldum" diyen Balta, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

"İspatlarsa gelsin beni ısırsın"

Meclis'te çıkan kavgada CHP'li vekillerin AKP Trabzon MilletvekiliMuhammet Balta'nın bacağını ısırıdığını iddia eden AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a CHP kanadından cevap geldi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Tayyar bunu ispatlarsa, gelip beni ısırabilir" dedi.

Eren Erdem: İspatlanırsa, istifa edeceğim

Milletvekilleri arasında 'Balta ısırıldı mı", "ısıran kim" tartışmaları sürerken Balta'yı ısırdığı öne sürülen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Erdem, "Başvurumuz şu; şahıs bacağında ısırık olduğunu iddia ediyor. Bununla alakalı tıp dünyasında gelişmeler var. Epital doku testi. Bütün masraflarını ben üstleniyorum. Yaptıralım. O milletvekilinin dediği gibi ben çıkarsam, hemen o testin sonucuna göre istifa etmeye namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" dedi.

Erdem "Bu işler er meydanında, siyaset meydanında, ülkenin meydanlarında, hayatını ahlaklı ve yiğitçe durmaya adamış insanların işi değildir. Meclis Başkanlığı'na bir başvuruda bulundum. Başvurumuz şu; şahıs bacağında ısırık olduğunu iddia ediyor. Bununla alakalı tıp dünyasında gelişmeler var. Epital doku testi. Bütün masraflarını ben üstleniyorum. Yaptıralım. O milletvekilinin dediği gibi ben çıkarsam, hemen o testin sonucuna göre istifa etmeye namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" şeklinde konuştu.

AKP milletvekilleri "Köpek giremez" afişiyle geldi

AKP’li vekiller bugün Meclis’e “Köpek giremez” yazılı kâğıtlarla geldi.

AKP’li vekillerin elinde tuttuğu “Köpek giremez” sosyal medyada da tepki gördü.

Hayvanseverlerden Meclis'teki afişlere tepki

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Meclis’e “Dikkat! Köpek giremez!” afişiyle gelen AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’i kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, yasama faaliyeti için maaş alan milletvekillerinin Meclis’i nefret ve şiddet sahnesi hâline getirilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

İki milletvekilinin özür dilemeye çağırıldığı açıklamada “Nefretten, şiddetten, sömürüden uzak bir yaşam süren masum hayvanların adlarını, art niyetli eylemlerinizde kullanmaya derhal son verin” denildi.

AKP'li Erdoğan: CHP'lilerin karantinaya alınması lazım, hem de kafesli!

AKP Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, CHP’lilere, “133 kişi karantinaya alınması lazım, hem de kafesli karantina” dedi. İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın kavgada bir kişiyi ‘arkadan itmesine’ gönderme yaparak, "Arkadan vurana ne denir biliyor musun? Puşt denir, puşt" dedi.

CHP PM üyesi: AKP'li vekilin bacağındaki yara yeni değil

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Adli Tıp Uzmanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda söz konusu yaranın yeni olmadığını iddia etti. Kaftancıoğlu "Fotoğrafı büyütüp yara incelendiğinde lezyon yaşı görülüyor bariz şekilde.Yara iyileşmesi, epitelizasyonu başlamış bir lezyonu yeni olmuş gibi göstermek tam AKP'lilerin yapacağı cinsten!" dedi.

Eren Erdem: Hedef gösterildim

TBMM Genel Kurulu'nda 7. maddenin görüşmeleri sırasında söz alan Eren Erdem, ısırma iddialarını yalanlayarak, AKP milletvekilleri Ali Özkaya ve Mihrimah Belma Satır'ın kendisini hedef gösterdiğini öne sürdü. Eren Erdem, AKP'li Balta'yı açıklama yapmaya çağırdı.

AKP'li Balta: Beni ısıran Eren Erdem değil

Eren Erdem'in çağrısı üzerine kürsüye çıkan Balta, kendisini ısıran kişinin Eren Erdem olmadığını açıkladı.

Balta şöyle konuştu:

Akşam yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Aldığın İslamı terbiye gereği, aile terbiyem gereği, teşkilat terbiyem gereği özellikle insanlara asla iftira atmadım ve asla da yalan konuşmadım. Bir kesinlikle akşam gelişen bu talihsiz olayda birincisi yüzde yüz CHP’li bir vekilin ısırdığı kesindir. İki Kesinlikle bu olayda Eren Erdem önümüzde değildir.Beni ısıran Eren Erdem değildir.

Mihrimah Belma Satır: Meclis'te köpek görmek istemiyorum

AKP İstanbul Milletvekili Belma Satır da Eren Erdem'in sözleri üzerine söz aldı. Isırma tartışmalarında isim vermediğini söyleyen Satır, "Köpek fobim var. Meclis'te köpek görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ali Özkaya: Eren Erdem'in ismini vermedim

TBMM'de söz alan Eren Erdem'in kendisini hedef gösterdiğini iddia ettiği AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Özkaya da TBMM'de yaptığı konuşmada konu ile ilgili paylaşımda buluduğunu ancak isim vermediğini ifade etti.

Bahçeli’nin ‘ısırma’ tartışmasına tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te yaşanan kavgada AKP Trabzon Milletvekili Muhammed Balta’nın bacağının ısırıldığı iddiası üzerine çıkan kavgaya gülerek katıldı.