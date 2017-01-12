T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'li Balta: Bacağımı CHP'li vekil ısırdı; insanın ısırması daha tehlikeliymiş, tetanoz aşısı oldum

"Olayları yatıştırmak için oradaydım. Bir milletvekili düştü ve bacağımı ısırdı"

12 Ocak 2017 17:08

Hülya Karabağlı

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin görüşülmeleri sırasında yaşanan kavgada bacağı ısırılan AKP Trabzon Milletvekili Muhammed Balta, "CHP'li bir milletvekili tarafından ısırıldığım yüzde yüz kesin" dedi. TBMM Başkanlığı'ndan kavgaya ilişkin kamera kayıtlarını istediğini söyleyen Balta, ısırıldıktan sonra hastaneye gittiğini bacağına yapılan pansumanı göstererek anlattı. "Hekimlerini söyledikleri insanın ısırması daha tehlikeliymiş, tetanoz aşısı oldum" diyen Balta, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

AKP Trabzon Milletvekili Meclis'teki kavgada ayağından ısırıldı

Balta'nın sözleri şöyle:

"Akşamki olaylar elbetteki üzücü olaylar. Bu işin tarafı bizler değiliz. Isırılan bir milletvekili olarak bunu söylüyorum. Şöyle üstten baktığım zaman yüzünü göremedim. Yanılma payı olabilir. Kamere kayıtlarından sonra belli olur. CHP'li bir milletvekili tarafından ısırıldığım yüzde yüz esin. Olayları yatıştırmak için oradaydım. Bir milletvekili düştü ve bacağımı ısırdı. Hekimlerin söyledikleri insanın ısırması daha tehlikeliymiş. Tetanoz aşısı oldum." 

ETİKETLER

TBMM Genel Kuruluanayasa değişikliği teklifiAKP Trabzon MilletvekiliMuhammed BaltaCHPTBMM Başkanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24