AKP'li Balta: Bacağımı CHP'li vekil ısırdı; insanın ısırması daha tehlikeliymiş, tetanoz aşısı oldum

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin görüşülmeleri sırasında yaşanan kavgada bacağı ısırılan AKP Trabzon Milletvekili Muhammed Balta, "CHP'li bir milletvekili tarafından ısırıldığım yüzde yüz kesin" dedi. TBMM Başkanlığı'ndan kavgaya ilişkin kamera kayıtlarını istediğini söyleyen Balta, ısırıldıktan sonra hastaneye gittiğini bacağına yapılan pansumanı göstererek anlattı. "Hekimlerini söyledikleri insanın ısırması daha tehlikeliymiş, tetanoz aşısı oldum" diyen Balta, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

AKP Trabzon Milletvekili Meclis'teki kavgada ayağından ısırıldı

Balta'nın sözleri şöyle:

"Akşamki olaylar elbetteki üzücü olaylar. Bu işin tarafı bizler değiliz. Isırılan bir milletvekili olarak bunu söylüyorum. Şöyle üstten baktığım zaman yüzünü göremedim. Yanılma payı olabilir. Kamere kayıtlarından sonra belli olur. CHP'li bir milletvekili tarafından ısırıldığım yüzde yüz esin. Olayları yatıştırmak için oradaydım. Bir milletvekili düştü ve bacağımı ısırdı. Hekimlerin söyledikleri insanın ısırması daha tehlikeliymiş. Tetanoz aşısı oldum."