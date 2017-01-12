CHP'li Özgür Özel: Şamil Tayyar iddiasını ispatlarsa, gelip beni ısırabilir

Meclis'te çıkan kavgada CHP'li vekillerin AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın bacağını ısırıdığını iddia eden AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'a CHP kanadından cevap geldi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Tayyar bunu ispatlarsa, gelip beni ısırabilir" dedi.

AKP’nin MHP desteğiyle getirdiği 18 maddelik başkanlık sistemi anayasa değişiklik paketinin beşinci madde oylaması sırasında, AKP ile CHP arasında görüşmelerin başından beri devam eden gerginlik kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında AKP’li Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, bacağından yaralandı. Balta’nın yarasının fotoğrafını Twitter’dan paylaşan AKP'li Şamil Tayyar ise, AKP’li vekilin CHP’lilerce “ısırıldığını” iddia etti. Balta'yı ısıran kişinin CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem olduğu iddia edilirken Balta, TBMM polikliniğine gidip kuduz aşısı oldu. CHP'li Erdem ise dava açacağını ve bu tip iddiaların Meclis'in itibarını zedelemek için üretildiğini söyledi. Erdem, Balta'nın bunu ispatlaması durumunda milletvekilliğinden istifa edeceğini de açıkladı.

Özgür Özel de, AKP’li vekilin “ısırıldığı” iddialarına tepki göstererek, “Epitel doku testi istiyoruz. Eğer gerçekten vekilin ısırıldığını ispatlarlarsa, bu iddiayı ortaya atan Şamil Tayyar da gelip beni ısırsın” dedi.