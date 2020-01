AKP'li Erdoğan: CHP'lilerin karantinaya alınması lazım, hem de kafesli!

AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın Genel Kurul’un önceki günkü oturumunda yaşanan arbedede CHP’li bir vekil tarafından ısırıldığını iddia etmesi ve kuduz aşısı olduğu açıklamaları bugüne damgasını vurdu.

Genel Kurul salonuna ‘köpek giremez’ afişi ile giren AKP’liler uzun süre sözlü sataşmada bulundu.

AKP Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, CHP’lilere, “133 kişi karantinaya alınması lazım, hem de kafesli karantina” dedi. İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın kavgada bir kişiyi ‘arkadan itmesine’ gönderme yaparak, "Arkadan vurana ne denir biliyor musun? Puşt denir, puşt" dedi.

Tutanaklar şöyle;

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Sayın Balta, kuduz aşısı oldun mu?

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Oldum, oldum!

ENGİN ALTAY (İstanbul) - ...bir açıklama yapmıştım.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Aşı nereden geldi?

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Oldum!

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Aferin.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Bunun üzerine çok sayıda...

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - 133 kişi karantinaya alınması lazım, hem de kafesli karantina.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Yedek kuduz aşısı getirttir, yedeği hazır olsun.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Şüpheli var, 133 şüpheli var.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Bir müdahale eder misiniz.

BAŞKAN - Ben dinliyorum, sizi dinliyorum efendim.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - O zaman burayı açın Sayın Başkan. Arkadaşların da beni duyması lazım. uradan konuşayım o zaman.

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Engin Altay, bunun hesabı sorulacak sana!

BAŞKAN - Buyurun, dinliyorum ben sizi. (AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı gürültüler)

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Arkadan yıkmanın size hesabı sorulacak!

BAŞKAN - Açalım bir dakika arkadaşlar. (AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı gürültüler)

ATİLA SERTEL (İzmir) - Tehdit etme! Tehditçi!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen... Lütfen sayın milletvekilleri...

Buyurun Sayın Altay.

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Bunun hesabı sorulacak sana.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Tehdit etme!

SALİH CORA (Trabzon) - Yüz yüze gel, yüz yüze; arkadan değil.

ATİLA SERTEL (İzmir) - Ya, gel geleceksen, tehdit etme!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Grup Başkan Vekilimize söz verdim. Lütfen...

Buyurun Sayın Altay.

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (Kocaeli) - Nerede canlı yayın şeyiniz?

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Dün burada...

RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU (Kocaeli) - Niye vazgeçtiniz?

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - FETÖ'cülerin... Hesabı sorulacak sana!

ENGİN ALTAY (İstanbul) - FETÖ'cü sensin! ByLockcu!

(Devamla) - Bu şekilde bizi sindireceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından "Başlatan sizsiniz." sesi) Şurada adabınızla oturun, adabımızla konuşalım. (CHP sıralarından alkışlar) Anladın mı? Siz buraya kurulu gelmişsiniz, belli, kurulu gelmişsiniz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Kurulu gelmişsiniz.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Ne diyorsun sen, ne? Derdin ne senin, derdin ne?

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Derdim, sana hesap sormak.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Ohh, oh, oh, oh!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

ENGİN ALTAY (Devamla) - Ne yapacağız? Biz gidelim mi Meclisten?

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Hadi güle güle, hadi güle güle!

ENGİN ALTAY (Devamla) - Biz gidelim mi?

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Git.

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Arkadan vurana ne denir bilir misin?

ENGİN ALTAY (Devamla) - Ne diyorsun, sen ne diyorsun? Nereye geliyorsun?

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oturur musunuz lütfen.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Nereye geliyorsun sen? Nereye geliyorsun sen?

YILDIZ SEFERİNOĞLU (İstanbul) - Puşt denir, puşt.