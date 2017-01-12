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“Masum hayvanların adlarını, art niyetli eylemlerinizde kullanmaya derhal son verin!”

Hayvan hakları savunucuları , AKP’li iki milletvekilini kınayan bir açıklama yaptı

12 Ocak 2017 23:14

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Meclis’e “Dikkat! Köpek giremez!” afişiyle gelen AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ve AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’i kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, yasama faaliyeti için maaş alan milletvekillerinin Meclis’i nefret ve şiddet sahnesi hâline getirilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. 

İki milletvekilinin özür dilemeye çağırıldığı açıklamada “Nefretten, şiddetten, sömürüden uzak bir yaşam süren masum hayvanların adlarını, art niyetli eylemlerinizde kullanmaya derhal son verin” denildi.

HAKİM’in açıklaması şöyle:

Dün gece, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yine şiddetin ve nefretin sahnesi hâline dönüştürülmüştür. Bugün ise, kendisini 24. yasama döneminde, TBMM Çevre Komisyonu'ndaki Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişikliğine dair yasa tasarısı görüşmelerinden tanıdığımız AK PARTİ İstanbul Milletvekili ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ve Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, başka bir siyasî parti grubunun vekillerine hakaret etmek saiki ile, vekillere doğru "DİKKAT! KÖPEK GİREMEZ" afişi tutmuş, meclisi bir kez daha türcü nefret söylemlerinin sahnesi hâline getirmiştir. Köpek, bir hakaret sıfatı değildir! Meclis kürsüsünden, sıralarından yükselen türcü, eril, homofobik ve nefret söylemi içeren dilin, her fırsatta milletvekilleri tarafından yüceltilen TBMM'nin adını da kirlettiği unutulmamalıdır.

Bu tutumundan ve eyleminden, hayvanlara yönelik ürettiği nefret söyleminden dolayı Mihrimah Belma Satır'ı, onu benzer görüntüler ve beyanlar ile destekleyen AK PARTİ Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'i ve diğer vekilleri esef ile kınıyoruz. Satır'ı ve Özdoğan Enç'i tüm hayvanlardan özür dilemeye çağırıyoruz! Adı geçen AK PARTİ'li vekillerin bu eylemi ile bir kez daha görüyoruz ki hayvanlara kusulan nefret, onlara reva görülen tahakküm, zulüm ve sömürü açısından tüm siyasî partilerin tutumu aynıdır. Bunu her seçim döneminde, parti programlarında ve seçim beyannamelerinde de rahatlıkla görüyoruz.

Bir kez daha tüm parlamenterlere sesleniyoruz: Yasama faaliyeti yapmak için maaş aldığınız ve bulunduğunuz meclisi nefretin, şiddetin sahnesi hâline getirmeyin. Hayvanların adlarını siyaset oyunlarınıza alet etmeyin. Nefretten, şiddetten, sömürüden uzak bir yaşam süren masum hayvanların adlarını, art niyetli eylemlerinizde kullanmaya derhal son verin.

 

 

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