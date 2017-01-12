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AKP’li vekiller Meclis’e böyle geldi

Meclis'te "ısırma" kavgası devam ediyor...

12 Ocak 2017 20:58

Meclis’te anayasa görüşmeleri sürerken çıkan kavgadan sonra bir AKP’li vekilin ısırıldığını iddia etmesi üzerine, AKP’li vekiller bugün Meclis’e “Köpek giremez” yazılı kâğıtlarla geldi.

AKP’li vekillerin elinde tuttuğu “Köpek giremez” sosyal medyada da tepki gördü.

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