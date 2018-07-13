TBMM Kütüphanesi'nin internet sitesine Adnan Oktar 'bakımı'

T24
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kütüphanesi’nin internet sitesi, gazeteci İsmail Saymaz’ın çarşamba günü gözaltına alınan Adnan Oktar’ın 'Harun Yahya' adıyla yazdığı 72 kitabın kütüphanede yer aldığını duyurmasının ardından bir süreliğine 'bakıma' alındı.
Hürriyet gazetesinde çalışan Saymaz, kişisel Twitter hesabından sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda, “Adnan Oktar gözaltında ama ‘Harun Yahya’nın 72 kitabı TBMM kütüphanesinde” paylaşımında bulundu. Saymaz’ın tweet’inin ardından TBMM Kütüphanesi’nin internet sitesi kısmen ulaşılamaz hale geldi. Saymaz, bu durumu takipçileriyle, “Az önce açılan site, şimdi açılmıyor. Meclisteki hıza bak” mesajıyla paylaştı.