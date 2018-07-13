Nagehan Alçı: Rasim Ozan Kütahyalı, Adnan Oktar'la program yapmış, pisliklerini yüzüne pat pat söylemişti

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınan Adnan Oktar ile 25 Ocak 2013'te yaptığı programı köşesinden paylaştı. "Pisliklerini yüzüne pat pat söyledi" diyen Alçı, "Kendisini mehdi zanneden ve emrinde bir suç örgütü olan Oktar’ın bir canlı yayında şahsen rezil edildiği yegane program bu olmuştu" ifadesini kullandı.

Kamuoyunda Adnan Hoca ismiyle bilinen Adnan Oktar ile yaklaşık 172 destekçisi önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, Oktar'ın İstanbul Çengelköy'deki evinde kaçmaya çalışırken yakalandığı kaydedilmişti.

Alçı'nın "A’dan Z’ye Adnan Oktar Operasyonu" başlığıyla (13 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Adalet için olması gereken oldu. Hatta bu, gecikmiş bir operasyon bile sayılabilir. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik savcılık ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından son derece detaylı ve kapsamlı hazırlanmış operasyon büyük bir başarı ile yürütüldü. 15 Temmuz’un en önemli kahramanlarından biri olan Mustafa Çalışkan’ın ülkemiz için yaptığı unutulmaz işlerden biri de şüphesiz Adnan Oktar çetesini hedefleyen bu operasyon olacaktır…

Habertürk okurları hatırlayacaktır, bu sütunda 23 Mart 2018’de bu örgüte yönelik sadece muhalefette değil, AK Parti tabanında ve tavanında da büyük tepki olduğunu ve artık bu çetenin sabırları taşırmaya başladığını yazmıştım. O yazım aslında işaret fişeğiydi. Bu tavrımdan ötürü Adnan Oktar ve çetesinin türlü yalanlarla ve kumpaslarla bana saldıracaklarını biliyordum. Nitekim Oktar’ı suçlayan AK Parti milletvekilleri de ismini vermekten çekiniyorlardı, zira bu çeteden onlar da ürküyordu ama ben yine de gerçeği yazmak istedim.

Sonrasında Adnan Oktar ve çetesi tam da beklediğim gibi hem bana, hem de alakasız bir şekilde Rasim’e karşı organize bir iftira ve hakaret kampanyası başlattı. Maalesef solcu sitelerin neredeyse tamamı da Oktar’ın iftiralarını büyük sevinçle alıntıladılar. Peki durduk yere Adnan Oktar neden Rasim’e saldırıyordu?

2013’teki o program herşeyi ortaya koyuyor

Bu sorunun cevabı 25 Ocak 2013’te yatıyor. O tarihte Rasim, Adnan Oktar ile teke tek bir program yapmıştı ve canlı yayında şimdi çarşaf çarşaf yayınlanan pislikleri Oktar’ın yüzüne pat pat söylemişti. Oktar, cevap veremeyip sürekli lafı geveleyince de onu canlı yayından kovmuştu. Bahsettiğim programı şu linkten (https://m.youtube.com/watch?v=kDEoW5b-xF4) izlerseniz şu an gözaltında olan Adnan Oktar çetesi gerçeğinin ne olduğunu göreceksiniz.

Kendisini mehdi zanneden ve emrinde bir suç örgütü olan Oktar’ın bir canlı yayında şahsen rezil edildiği yegane program bu olmuştu. Sonrasında Rasim’e her yerden tebrik telefonları yağmaya başladı ama arayanların hiçbiri de açıktan tavır koyamıyordu çünkü korkuyorlardı.

Yıllar sonra ilk kez Pandora’nın Kutusu’nu açtığı için Oktar bu programdan sonra her türlü kumpas ve iftira ile sürekli Rasim’e saldırmaya başladı. 2013 başı konjonktürü, onun ve kediciklerinin artık herkes tarafından bir magazin figurü gibi görülüp gülündüğü bir dönemdi. 90’larda Oktar ile mücadele edenler bile artık bu mevzuda konuşmuyorlardı. Müritleri her siyasi parti ve sivil toplum temsilcileriyle görüşüyordu. Kimse artık Oktar’ın üzerine gitmiyordu. Açıkçası ben de Oktar’a gülüp geçenlerdendim. Fakat Rasim ısrarla Adnan Oktar’ın bir suç örgütü lideri olduğunu ve hukuken üzerine gidilmesi gerektiğini savunuyordu. Kritik konumdaki yetkililere de hep bunu anlatıyordu. Sonunda söylediği oldu ve 11 Temmuz sabahı büyük operasyon geldi.