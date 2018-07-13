Adnan Oktar'ın grubundan ayrılan Özgül: Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak...

Adnan Oktar'ın yanından kaçan ve Oktar'ın grubuna ilişkin olarak açıklamada bulunan Ceylan Özgül, program yapımcısı "Acun Ilıcalı'nın da eski bir Oktar müridi" olduğunu ileri sürdü.

Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Acun Ilıcalı'nın da eski bir mürid olduğunu iddia etti. Oda TV'de yer alan habere göre; polis, 2 yıl süren takipten sonra dün Adnan hoca ve 234 müridine 4 ilde şafak operasyonu düzenledi. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu en az 172 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişi Adnan Oktar'dan şikâyetçi oldu.

Operasyonun ardından, geçen aylarda Oktar'ın yanından firar eden Özgül, çeşitli TV kanallarına ve ajanslara verdiği röportajlarla örgütün iç yapısını anlattı. Öte yandan Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda Özgül, "TV8'de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" ifadesini kullandı.

Özgül, daha sonra bu tweetini sildi.

Oktar'a yakın ünlüler

Daha önce de Adnan Oktar’a yakın isimlerden biri olan Tülay Kumaşçı, bir dönem Oktar’a yakın olan ünlü isimleri açıklamıştı. Kumaşçı, “Şu an kariyer sahibi olan ve halk tarafından sevilen birçok kişi uzun yıllar Adnan Oktar'ın yanında yetişmiş insanlar” iddiasında bulunurken, bu isimleri şöyle sıralamıştı:

Acun Ilıcalı, Esat Yontuç, Tuba Çalkılıç, Caner Taslaman, Ayşin Altuniç Güven, Teyfur Erdoğdu, Aslı Tezcan, Serpil Ekşioğlu, Tuba Zeybek, Helal Zeliha Yüksel, Kerem Hasanoğlu, Pınar Tezcan, Tuğçe Eyilik, Pınar Turan, Nedim Keçeli, Çağla Saraç.