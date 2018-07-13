"27 sene önce o evde ne yaşandı hâlâ merak ederim; Adnan Oktar o turizmciden şikâyetçi olmamıştı"

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma sürüyor. Bugüne kadar 190 kişi gözaltına alındı. Oktar'ın geçmişi de köşe yazarlarının gündem konusu. HaberTürk'ten Murat Bardakçı, Oktar ile ilgili olarak 27 sene önce yaşanan bir gelişmeyi paylaştı. Bardakçı, Oktar'ın bir turizmcinin kızıyla müridini evlendirdiğini, ailenin buna mâni olmak için Oktar'ı Taksim'de bir eve davet ettiğini "Kızıma karşı hocanız" dediğini aktardı. Bardakçı, Oktar'ın o turizmciden şikâyetçi olmadığını da kaydetti.

Bardakçı'nın "Adnan Hoca meselesinde aileler de kabahatli!" başlığıyla (13 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Adnan Hoca’dan bahsetmişken, bundan 27 sene önce, 1991’de meydana gelen ama şimdilerde pek hatırlanmayan bir hadiseyi de nakledeyim:

Adnan Oktar, İstanbul’un önde gelen turizmcilerinden birinin kızını o sene bir müridi ile evlendirmiş, kızın ailesi bütün çabasına rağmen evliliğe mâni olamamıştı.

Baba, kızını ailenin başına çöken bu belâdan kurtarabilmek için önce polise gitti, hukukî yolları denedi ama Adnan Hoca’nın adamları kızı ile temas kurmasına bile izin vermeyince çaresiz kalıp çözümü bizzat bulmak zorunda kaldı: Adnan Hoca’yı Taksim taraflarındaki bir büroda kendisi ile buluşmaya ikna etti, dertli baba ve adamları belirlenen mekâna gelen Adnan Oktar’ı hemen oracıkta derdest edip İstinye’de bir yere götürdüler. Orada ne oldu ise oldu, sonra adamlarına haber gönderilip “Hocanıza karşı kızımız” dendi. Turizmcinin kızı ile nikâhlanan koca, karısını babasına göndermek zorunda kaldı, turizmci de buna karşılık Adnan Oktar’ı bıraktı!

İstinye’deki evde neler yaşandığını bilmiyorum ama Adnan Oktar turizmci hakkında herhangi bir şikâyette bulunmadı!

Senelerden bu yana “Acaba neden?” diye hep merak ederim…