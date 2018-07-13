"Adnan Oktar'ın 3 kaçış planı ortaya çıktı"

İstanbul'da önceki gün gözaltına alınan Adnan Oktar'ın 3 kaçış planı olduğu iddia edildi. Oktar'ın şimdiye kadar hiç kullanılmayan ve trafiğe çıkmayan iki aracının bulunduğu, ayrıca Kandilli bölgesinde sahilde bir tekne bulundurduğu belirtildi. Oktar'ın kaçmak için kullanmayı planladığı iddia edilen Tekne ve o iki arabaya incelenmek üzere el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Geçmişe yönelik çıkarılan HTS kayıtlarında Oktar'ın 'FETÖ' ile ilişkisi olduğu belirtilen Tuncay Opçin ve Mehmet Baransu ile görüşmelerinin tespit edildiği ifade edildi. Oktar'ın sorgulanacağı konulardan birinin de, görüştüğü İsrailli siyasetçiler olduğu söyleniyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Üsküdar'daki villasından yakalanmamak için kaçtığı Sarıyer'de yakalanan Oktar'ın 3 ayrı kaçma planının olduğu ortaya çıktı.Söz konusu haber aynen şöyle:

Oktar'ın yol trafiği

Önceki gün sabah erken saatlerde başlayan operasyonda, Adnan Oktar, Üsküdar'daki villasında gözaltına alınacaktı. İddialara göre Oktar, Üsküdar'daki villasına gitmeye çalışırken, baskın olduğunu duydu. Bunun üzerine yolunu değiştirdi. Arabada Didem Ürer ile birlikte olduğu öğrenilen Oktar, Üsküdar'dan Kandilli bölgesinde bulunan ve 'Dragos' kod ismini verdiği villasına gitmek istedi. Ancak geri dönerek Beykoz sahile doğru gitmeye başladı. Bu sırada kendisini izleyen özel bir ekipten habersiz olan Oktar, o bölgeden ayrılarak Sarıyer istikametine geri döndü. Polis, Oktar'ın ne yapacağını Sarıyer'e kadar izledi. Sarıyer'de villası olduğu belirlenen Oktar'a operasyon düzenlendi ve Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı.

Oktar'ın İddia edilen 3 kaçış planı şöyle aktarıldı:

1 tekne iki araba

Operasyon sonrası Oktar'ın bu güzergâhlarını inceleyen polis, önemli detaylara ulaştı. Polisin ulaştığı detaylara göre; Oktar, herhangi bir polis baskınında 3 kaçış planını hazırlamıştı. İddialara göre Oktar, kendisi için önemli yer olan Kandilli'deki villanın önünde özel bir araba bekletti. Bu arabanın özelliği, polis tarafından tespit edilmemesi için yeni ve hiç kullanılmamış bir araba olmasıydı. İkinci kaçış noktası Kandilli bölgesinde sahilde bir tekne bulunuyordu. Yine bu teknede deşifre edilmemesi için hiç kullanılmamıştı.

Son kaçış noktası ise Sarıyer'deki villasında bekleyen ikinci aracıydı. İddialara göre, Oktar, 2 araç ve tekne için 24 saat şoför ve kaptan bulunduruyordu. Tekne ve o iki arabaya incelenmek üzere el konuldu.