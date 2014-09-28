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TBMM Irak ve Suriye tezkereleriyle işe başlıyor, kapalı oturum tartışılıyor

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyecek

28 Eylül 2014 16:54

Hülya Karabağlı

TBMM, Irak ve Suriye tezkereleriyle işe başlıyor. 1 Ekim'de yeni yasama yılının resmi açılışının ardından 2 Ekim’de Genel Kurul'da tezkere görüşmelerinin yapılması bekleniyor. Tezkerelerin kapalı bir oturumla görüşülüp görüşmeyeceği konusu ise henüz net değil. AKP Grup Başkanvekilleri yarın kendi aralarında bir toplantı yapacak. Daha sonra muhalefet partilerinin grup yöneticileriyle görüşme yapılacak. HDP, Irak ve Suriye tezkerelerinin gerekçelerin kalmadığına dikkat çekerek düştüğünü söylüyor. CHP ise asker göndermeye karşı çıkıyor.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyecek.

24. Dönem 5. Yasama Yılı 1 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Aynı gün, Genel Kurul, saat 15.00'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez yasama yılı açılış konuşmasını yapacak. Akşam da Meclis'te resepsiyon verilecek.

Genel Kurul, Irak ve Suriye tezkerelerini görüştükten sonra Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarına 14 Ekim Salı gününe kadar ara verecek.

 

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