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Atalay: Irak ve Suriye tezkereleri 2 Ekim'de Meclis'te görüşülecek

Tezkere görüşmelerinde 'sınır güvenliği'nin gündemde olması bekleniyor

19 Eylül 2014 23:04

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, Irak ve Suriye'ye ilişkin tezkerelerin MYK Toplantısı'nda ele alındığını belirterek, "2 Ekim'de de tezkereler Meclis'te görüşülecek" dedi.

Irak ve Suriye’de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle mücadele için kurulan “çekirdek koalisyon”da sadece insani yardım yapacağını açıklayan Türkiye’nin operasyonlardaki rolü tartışılmaya devam ederken, yeni yasama yılının ilk gündemi Irak ve Suriye tezkereleri olacak.

Konuyla ilgili AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Atalay’dan önemli bir açıklama geldi. Atalay, Irak ve Suriye'ye ilişkin tezkerelerin MYK Toplantısı'nda ele alındığını belirterek, "2 Ekim'de de tezkereler Meclis'te görüşülecek" dedi.

Suriye tezkeresinin süresi 4 Ekim’de, Irak tezkeresinin süresi ise 17 Ekim’de dolacak. Tezkere görüşmelerinde, IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılarıyla yeniden gündeme gelen “sınır güvenliği"nin konuşulması bekleniyor.

 

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