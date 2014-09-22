HDP'li Kaplan: Tezkereler Meclis'e gelirse tıkarız

Suriye Tezkeresi'nin 4 Ekim, Irak Tezkeresi'nin 17 Ekim'de süresini dolduracak olması gözleri hükümete ve TBMM’ye çevirdi. HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Hükümetin yeniden Irak ve Suriye ile ilgili tezkerelerle Meclis’e başlaması çözüm sürecini arkadan hançerlemektir. Büyük provokasyondur. Düşmanca bir yaklaşımdır. Kabul edilemez” dedi.

Her iki tezkerenin de son gelişmelere bakıldığında düşmüş olacağına dikkat çeken Kaplan, “Koalisyonla ilgili bir tezkere geleceğini sanmıyorum” diye konuştu.

HDP, tezkerelerin Meclis’e gelmesi durumunda; iç tüzükten kaynaklanan tüm haklarını kullanması bekleniyor. Meclis’te etkili bir muhalefete hazırlanıyor. Kaplan, “Meclis’i tüm denetim haklarımızı kullanarak tıkarız” dedi.

Tezkerelerin içerikleri mi?

Suriye Tezkeresi'nin süresi 4 Ekim'de, Irak Tezkeresi'nin süresi ise 7 Ekim'de doluyor. Kulislerde, hükümetin her iki tezkere içeriklerinde yineleme yapacağı söyleniyor.

Kaplan’ın HDP’nin tezkere tavrının ne olduğunu ortaya koyan değerlendirmesi şöyle:

‘IŞİD’in saldırıları tamamen Ezidi, Türkmen, Asuri ve Kürt halkına’

“Son aylarda IŞİD’in saldırılarının tamamen Ezidi, Türkmen, Asuri, Süryani, Kürt halkına yöneliktir. Orada halk meşru savunma içinde hakkını, onurunu koruma mücadelesi veriyor. PKK, Peşmerge, PYD bu vahşi çeteye karşı savaşıyorlar. Aynı durum Suriye için de geçerli. Orada da bu vahşi örgüt ve çete ele geçirdiği ağır silahlarla Rojova halkına saldırıyor.”

‘Hükümetin Kürt halkına düşmanca tavrı affedilemez’

“Hal böyle iken hükümetin hala PKK, PYD tehdidi diyerek Kürt halkına karşı düşmanca bir tutum içine girmeni ne halkımız, ne tarih affedecektir. Bu nedenle savaş tezkeresidir, tampon bölgesidir, şudur, budur gibi vahşi örgüt ve gruplara karşı desteği hükümet derhal bırakıp onlara karşı mazlum halkın yanında yer almalıdır. Hükümet, Ortadoğu’da ya mazlum halkın yanında yer alacak ya da karşısında olacaktır.”

‘Tezkere için sonuna kadar mücadele’

“Hiç bir biçimde, hiçbir şekilde çözüm sürecini hançerleyecek olan tezkerelere karşı HDP sonuna kadar mücadele edecek. Bu tavır Meclis’te gensorudan, araştırmalara kadar sürer. Meclis’i iç tüzük yetkisiyle tıkarız. Etkili bir muhalefet yapacağız.”

‘Maskelerini de açığa çıkaracağız’

“Maskelerini de açığa çıkaracağız. Ben koalisyonla ilgili bir tezkerenin geleceğini sanmıyorum. Ayrıca, gelişmelere bakıldığında bu tezkereler düşmüştür. Ortada yeni bir durum vardır. Hükümet ya çözümden yana olacak ya da karşısında olacaksa bizim tavrımız o kadar net.”