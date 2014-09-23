Davutoğlu: 2 Ekim'de iki ayrı tezkere Meclis'e sunulacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak ve Suriye’deki gelişmelerle tampon bölge olasılığına dair çıkması planlanan tezkereye ilişkin olarak, "Tezkere, 2 Ekim'de Meclis'in açılmasını müteakip, büyük ihtimalle iki ayrı tezkere halinde, -çünkü riskler farklı- iki ayrı tezkere olabilir ama o zamana kadar bir değişiklik olursa yeni bir düzenlemeyi göz önüne alabiliriz" dedi. Davutoğlu, "Ümit ederiz ki Türkiye'yi ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit edici gelişmeler tırmanışa geçmez. Ümit ederiz ki bu tezkereleri kullanma ihtiyacı hissetmeyiz" diye konuştu.

Davutoğlu: Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Tezkere, 2 Ekim'de Meclis'in açılmasını müteakip, büyük ihtimalle iki ayrı tezkere halinde, -çünkü riskler farklı- iki ayrı tezkere olabilir ama o zamana kadar bir değişiklik olursa yeni bir düzenlemeyi göz önüne alabiliriz. Ümit ederiz ki Türkiye'yi ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit edici gelişmeler tırmanışa geçmez. Ümit ederiz ki bu tezkereleri kullanma ihtiyacı hissetmeyiz. Eğer Türkiye'nin ulusal güvenliği ve bölgedeki bu istikrarsızlığın doğurabileceği risklerle ilgili tedbir almak gerekirse, bu konuda da hiçbir tereddüt göstermeyeceğimizin herkes tarafından bilinmesi de iktizaridir.



Belli hususlar vardır ki sadece o sürecin içinde olanların mahremiyeti çerçevesinde kalır, devlet arşivinde olur. Ama kamuda bunların sürekli tartışma haline getirilmesi, ileriki aşamalarda başka vatandaşlarımızı riske edecek sonuçlar doğurabilir. Onun için basınımızın, bu tür araştırmaları yapması doğaldır ama spekülatif haberlerden kaçınılması tavsiyesinde bulunuyorum, hatta bunu rica ediyorum

Uyuşturucu ile mücadele

Başbakan Ahmet Davutoğlu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında mahallelerde narkotimler, gençlik timleri oluşturulacağını belirterek, "Sokağın hakimi bu çetelere sokağı, çocukları bırakmayacağız. Mahallelerimize giremeyecek, okullarımızın yanına yaklaşamayacaklar. Nasıl bir terörist yaklaşınca ne muamele görüyorsa aynı muameleyi görecekler" dedi.