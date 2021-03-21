"Adalet Nöbeti"nin beşinci gününde Meclis'te gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı

T24 Haber Merkezi

TBMM'de nöbetini sürdüren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah saatlerinde uyuduğu odadan tuvalete gittiği sırada Meclis’te çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu'nun namazını kılmasına ve kıyafetlerinin değiştirilmesine izin verilmedi. İfadesi alınan Gergerlioğlu serbest bırakıldı. Gergerlioğlu, kesinleşen cezasının infaz sürecinde ya HDP Genel Merkezi'ne ya da evine geçecek.

Gergerlioğlu serbest bırakılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Çok ahlaksızca bir gözaltı yapılmıştır, Meclis Başkanı bunu organize etmiştir. Bahçeli emri vermiştir, şak diye yapılmıştır. Ülkede bir yönetim ciddiyeti kalmamıştır. Ne bir yönetim vardır, ne de Meclis Başkanlığı vardır. Meclis Başkanlığı birilerinin emriyle milletvekilliği düşürmekle meşguldür." dedi.

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de Adalet Nöbetine başlayan Gergerlioğlu, saat 06.30 sularında polis tarafından gözaltına alındı. Gergerlioğlu'nun avukatlarıyla birlikte Kavaklıdere Karakolu'nda olduğu bilgisi paylaşıldı. Gergerlioğlu, “Biz bu görüntüleri 90’larda da gördük” diye konuştu.

Gergerlioğlu’nun gözaltına alınma nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi. Soruşturmada, Gergerlioğlu’nun Meclis'i terk etmediği, hâlâ “milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları yaptığı, canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında hakkı olmadan durması” suç sayıldı.

Gergerlioğlu’nun gözaltına alındığı görüntülerini HDP’li Hüseyin Kaçmaz ve Filiz Kerestecioğlu Twitter'dan canlı yayınladı.

Kaçmaz: Kıyafetlerini giymesine müsaade edilmeden, sürükleyerek götürüldü

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Yine AKP- MHP faşist ruhunun ülkeye dayattığı hukuksuz uygulamalar sonrası, barbarca görüntülerin yaşanabileceğini bir kez daha gördük. Ömer Hocamızın vekilliğinin hukuka aykırı düşürülmesinden sonra kendisinin bu haksız, hukuksuz karara karşı sürdürdüğü eylemin 5. gününde sabah namazı için uyanıp lavaboya girdiğinde aniden yüzlerce polis koridoru kuşatma altına aldı. Ömer Hocamız abdest alırken, kendisine tebligat yapılmadan, kıyafetlerini giymesine müsaade edilmeden, sürükleyerek götürüldü. Barbarlık vardı." dedi.

HDP’li Kerestecioğlu HDP'nin Twitter hesabından yapılan canlı yayında şunları kaydetti:

“Ömer Faruk vekilimiz halkın vekilidir. Burada barışçıl hakkını kullanmıştır. Bunun dışında da bir şey yoktur. Lütfen yazılan çizilen hiçbir şeye inanmasınlar bizi bizden dinlesinler”

HDP: Talimatla, yalan tutanakla, oy uğruna yapılanları Türkiye halkları unutmaz

HDP'nin Twitter hesabından, "Türkiye halklarını, tüm ezilenlerin yüreği Meclis’teki Adalet Nöbetimizdeydi. İktidar ve ortağı bu sevgiye, bu güvene tahammül edemedi. Talimatla, yalan tutanakla, oy uğruna yapılanları Türkiye halkları unutmaz" açıklaması yapıldı.

TBMM Başkanı'ndan açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz." açıklamasını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Gergerlioğlu serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği tarafından yapılan suç duyurusu ve eki belgeler ile yazılı ve görsel basından elde edilen diğer bilgi ve belgeler sonucunda, 17.03.2021 tarihinde hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 60. birleşiminde okunması ile milletvekilliği düşen ancak TBMM binasından ayrılmayan ve ayrılmayacağını da yaptıgı sosyal medya paylaşımları ile açıklayan eski Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında '17.03.2021 tarihinden itibaren gece gündüz aralıksız TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Mecliste milletvekili gibi hareket etmesi ile 17.03.2020 tarihinde Meclis Genel Kurulundan ayrılıp HDP partisi grup katına çıktığı sırada kendisi ile birlikte yürüyüşe geçen gruptan 'Biji serok apo' şeklinde sloganlar atılması' sebepleriyle Türk Ceza Kanununun 262/1, 116/2-4 ve 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddeleri kapsamında başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Baş savcılığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sonra şahıs serbest bırakılmıştır." denildi.

"Bizi Meclis’ten çıkarmak için suç uydurmuşlar"

Serbest bırakılan Gergerlioğlu, oğlu Salih Gergerlioğlu'nun Twitter'dan yaptığı canlı yayında şunları söyledi:

"Zorbalıkla, kurguyla, yalanla, iftirayla sabahın yedisinde gözaltına alındım. Az evvel serbest bırakıldım. Niye mi serbest bırakıldım? Gözaltına alınmam kesinleşmiş hüküm nedeniyle değil. Bizi Meclis’ten çıkarmak için suç uydurmuşlar, iftira atmışlar, daha sonra beraat alan bir davayla ilgili görüntüyü paylaşarak algı oluşturmaya çalıştılar.

Sabahın köründe ‘Namazımı kılayım, üstümü değiştireyim’ dedim ama büyük bir gayretle gözaltına almaya çalıştılar. Bir hamle yaparak koluma sarıldılar. Koşturarak asansöre götürdüler. Çekiştirip darp ettiler. Karga tulumba götürme hamlesi yaptılar. Hastanesindeki doktor kontrolünden sonra, ki orada ekimozlar, travma, kas ağrıları da tespit edildi.

"İfademde bana yapılan darpları anlattığım bölümü yazdırmak istemediler"

İfademiz de skandaldı. İfademde bana yapılan darpları anlattığım bölümü yazdırmak istemediler. Başka suç duyurusunu yapmamı istedi. Sivil giyimli şahıs verdiğim ifadeyi sildirdi.

"Bahçeli emri vermiştir, şak diye yapılmıştır"

Adını tutanağa yazdırmadı. Orada bile avukat arkadaşlar hayatta görmedikleri bir olayı gördüklerini söylediler. Ben şunu en başta söyleyeyim. Çok ahlaksızca bir gözaltı yapılmıştır, Meclis Başkanı bunu organize etmiştir. Bahçeli emri vermiştir, şak diye yapılmıştır. Ülkede bir yönetim ciddiyeti kalmamıştır. Ne bir yönetim vardır, ne de Meclis Başkanlığı vardır. Meclis Başkanlığı birilerinin emriyle milletvekilliği düşürmekle meşguldür.

Birilerinin emriyle milletvekilini yalanla gözaltına aldırmaya çalışmaktadır. Bütün bunlardan sonra yazıklar olsun demekten başka bir şey demiyorum. Bile bile sahtekârca görüntüler kullanmışlardır.

"Biz kanımızın son damlamıza kadar hakkı hakikati söylemeye devam edeceğiz."

Tüm kamuoyu bu zulmü görüyor. Kamuoyu teslim olmayacak, kamuoyu zalime karşıdır. Ankara Nevruz’una gidiyoruz, belki beni tekrar gözaltına alabilirler. Biz kanımızın son damlamıza kadar hakkı hakikati söylemeye devam edeceğiz.

Bahçeli, "Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır" demişti

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini "adalet ve hukukun harfiyen uygulanması" olarak nitelendiren MHP lideri, Gergerlioğlu'nun Meclis'te başlattığı eyleme de tepki göstererek, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u "göreve çağırdı". Bahçeli dünkü paylaşımında, "Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Şayet TBMM Başkanı’nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul’da kabulüyle birlikte Gergeroğlu’nun yer yatağı ile beraber Meclis’in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta Perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı.

Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedilmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvurusu sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı.

Anayasaya göre, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutulan meclis üyesinin milletvekilliği de sona eriyor.