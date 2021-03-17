HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla birlikte sona erdi. HDP milletvekilleri, Gergerlioğlu hakkındaki kararın okunduğu sırada, masalara vurarak protesto etti.

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Sayın Gergerlioğlu lütfen dışarı çıkmanızı rica ediyorum" diyerek oturuma ara verdi. Gergerlioğlu, kararın okunması sonrası "Milletimin kalbindeyim, milletimin bağrındayım. Hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

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Oturuma kararın okunması sonrası 10 dakika ara verilmesinin ardından Meclis TV reklama gitti. HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabı, Meclis'ten canlı yayına başlarken, Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller Meclis Genel Kurulu'nu terk etmeyerek protestoya başladı. Genel Kurul salonunda "Darbeci AKP" sloganları atıldı.

Celal Adan daha sonra idare amirlerini Gergerlioğlu'nu çıkarmak için göreve çağırdı. Eski Beşiktaşlı futbolcu ve AKP'li Meclis İdare Amiri Alpay Özalan, Celal Adan'ın talimatıyla Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmak istedi ancak HDP'li vekiller Özalan'ın Gergerlioğlu'nu çıkarmasını engelledi.

HDP'liler Gergerlioğlu etrafından koruma kalkanı oluştururken, Celal Adan birleşime yeniden ara verdi.

Genel Kurul'da oturma eylemi başladı

Oturuma bir kaç kez ara verilmesinin ardından Gergerlioğlu ve HDP milletvekilleri oturmaya devam edince oturum kapatıldı. Basın mensupları dahil herkes Genel Kurul'dan çıkarılırken, HDP grubu salonda oturma eylemi başlattı.

Gergerlioğlu, Twitter'dan eylem fotoğrafını paylaşarak, "TBMM'yi terk etmiyoruz! AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı vekilleri Meclis'ten çıktı. Biz çözüm için buradayız, sorunların halledilmesi için Meclis'i terk etmiyoruz" yazdı.

Gergerlioğlu ve partili milletvekilleri akşam saatlerinde buradan ayrılarak TBMM'deki HDP grubuna geçti.

Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle, HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 55'e indi.

Eski AKP'li vekilden protesto

Meclis'te karar öncesi 22. Dönem AKP Milletvekili Abdurrahim Aksoy aslında oturması yasak olan basın locasında otururken bir anda Genel Kurul'da ayağa kalkarak ''Yaşasın özgürlükçü demokrasi. Yaşasın demokratik Türkiye. Kahrolsun otokrasi. Demokrasi istiyorum'' sözleriyle Gergerlioğlu kararını protesto etti.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Aksoy, Meclis polisi tarafından salondan çıkarıldı.

Siyasilerden tepkiler

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan "HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi hukuksuzdur. Yasama organının bu hukuksuzluğa bir kez daha alet edilmesi kabul edilemez. TBMM Başkanlığı Enis Berberoğlu kararında yaptığı hatayı kasten tekrarlamaktadır. #GergerlioğluYalnızDeğildir" ifadesini kullandı.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, karara tepki gösterirken, Meclis'teki protesto görüntülerini paylaştı ve "Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, herkesin hakkını savunduğu için iktidarın hedefinde. Şimdi herkesin Gergerlioğlu'nu ve adaleti savunma zamanı! #GergerlioğluYalnızDeğildir" yazdı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da "Az evvel okunan tezkereyle, hukuksuz-keyfi bir karara dayanarak halkın iradesi bir kez daha çiğnendi. Bu karar tarihe bir utanç olarak geçecek. Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi tümüyle hukuksuzdur. halk iradesine darbedir. #GergerlioğluYalnızDeğildir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi, en açık tabiriyle, halk iradesinin gaspıdır. "Milli iradeyi" ağızlarında sakız edenler, seçimle gelen milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırarak milli iradeye darbe yapmıştır. #GergerlioğluYalnızDeğildir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu belirterek "Bir tweet bahane edilerek insan hakları mücadelesi veren, her kesimden vatandaşın temel haklarını korumaya çalışan bir milletvekili hapsedilmeye çalışılıyor. AKP zulmünün yeni bir seviyesi" dedi.

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Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta Perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı.

Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedilmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvurusu sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı.

Anayasaya göre, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutulan meclis üyesinin milletvekilli de sona eriyor.

"İsterse zorla çıkarsınlar, Meclis'i terk etmeyeceğim"

Gergerlioğlu, karar okunmadan bir gün önce BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Tüm hukukçular bu karara isyan ediyor, bir tane bile doğru bir karardır diyen hukukçuya rastlamadım. Ben bu kararın yargı tarafından çiğnenerek alındığını ve TBMM Başkanlığı'nın da yargının anayasayı çiğneyen kararın bir manivelası olduğunu düşünüyorum. Bu karar okunursa, ben kararı tanımayacağım, Genel Kurul'da oturmaya devam edeceğim. İsterlerse beni zorla çıkarsınlar ama buradan da grup toplantı salonunda devam edeceğim, kaç gün olur bilemiyorum. Ama milletin kalbinde, bağrında bekleyeceğim. Burası TBMM, milletin temsiliyetinin esas olduğu bir yer ben de milletin iradesini temsil ediyorum, çok açık bir haksızlıkla bu gasp edilmeye çalışılıyor. Ben milletin Meclisi'nde milleti koruyacağım" diye konuşmuştu.