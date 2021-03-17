Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu: Bu anayasayı çiğneyen siyasi bir karar

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bu anayasayı çiğneyen siyasi bir karar. Bu kararı tanımıyoruz. Ben sadece bir barış paylaşımı yaptım." açıklamasını yaptı.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan canlı yayındaki ilk açıklamasında Gergerlioğlu, "Yaşamak direnmektir. Yaşasın haklların kardeşliği. İstedikleri kadar uyduruk cezalarla bizi ihraç etmeye çalışsınlar. Milletin iradesi AYM kararının beklenmesidir. Bir Enis Berberoğlu örneği var. Meclis’te tüm halkların onuru korumaya devam ediyoruz. Bu kararı savunacak tek kelime edemediler" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onamıştı. Yargıtay'ın onama kararı, geçen hafta Perşembe günü Meclis'e ulaşmıştı.

Kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gergerlioğlu, aynı zamanda da "tedbir" kararı alınması talebinde bulunmuştu. Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusuyla ilgili süreç devam ederken, tedbir kararı reddedilmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Gergerlioğlu hakkındaki bireysel başvurusu sonucunu beklemeyeceklerini açıklamıştı.

Anayasaya göre, hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okutulan meclis üyesinin milletvekilli de sona eriyor.

"İsterse zorla çıkarsınlar, Meclis'i terk etmeyeceğim"

Gergerlioğlu, karar okunmadan bir gün önce BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Tüm hukukçular bu karara isyan ediyor, bir tane bile doğru bir karardır diyen hukukçuya rastlamadım. Ben bu kararın yargı tarafından çiğnenerek alındığını ve TBMM Başkanlığı'nın da yargının anayasayı çiğneyen kararın bir manivelası olduğunu düşünüyorum. Bu karar okunursa, ben kararı tanımayacağım, Genel Kurul'da oturmaya devam edeceğim. İsterlerse beni zorla çıkarsınlar ama buradan da grup toplantı salonunda devam edeceğim, kaç gün olur bilemiyorum. Ama milletin kalbinde, bağrında bekleyeceğim. Burası TBMM, milletin temsiliyetinin esas olduğu bir yer ben de milletin iradesini temsil ediyorum, çok açık bir haksızlıkla bu gasp edilmeye çalışılıyor. Ben milletin Meclisi'nde milleti koruyacağım" diye konuşmuştu.