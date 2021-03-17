HDP'li Gergerlioğlu: Bugün Meclis'te direnebildiğim kadar direneceğim, yapılan millî iradeye saldırı

TBMM Başkanlığı’nın, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına yönelik kararın bugün TBMM Genel Kurulu’nda okutması bekleniyor. Bu durumda milletvekilliği düşecek olan Gergerlioğlu, cezaevine girecek. Gergerlioğlu, “Bugün Meclis'te direnebildiğim kadar direneceğim, yapılan millî iradeye saldırı” açıklamasını yaptı.

Karar gazetesinden Melek Gedik’in haberine göre, kararın bugün okunabileceğini, dünden beri gelen kulis haberlerinin bu doğrultuda olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, henüz kendisine resmî bir yazının ulaşmadığını belirtti. Kararın hem millet iradesine hem de Anayasa'ya aykırı olduğunun altını çizen Gergerlioğlu, “Karar tamamen siyasi. Yapılan milli iradeye saldırıdır” değerlendirmesini yaptı.

HDP tarafından Gergerlioğlu hakkında yapılan paylaşımda, "Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, herkesin hakkını savunduğu için iktidarın hedefinde. Şimdi herkesin Gergerlioğlu'nu ve adaleti savunma zamanı!" ifadesi kullanıldı.