HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
21 Mart 2021 08:50
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HDP'li Gergeliroğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi" | TBMM'de nöbetini sürdüren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah saatlerinde uyuduğu odadan tuvalete gittiği sırada Meclis’te çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterildi
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HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
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HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
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HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
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HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
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HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
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HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
814
HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
914
HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
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HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
1114
HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
1214
HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
1314
HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"
1414
HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına tepki: "90’lardan bugüne maalesef hiçbir şey değişmedi"