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Politika

TBMM Başkanı Çiçek, 4 aydır cezaevinde bulunan Hidayet Karaca'ya resepsiyon daveti gönderdi

Karaca'nın avukatı davetiyeye Hidayet Bey'in tutukluluğunu Amerikan Senatosu biliyor. Demek ki Türk Parlamentosu'na bilgi ulaşmamış" diyerek tepki gösterdi

18 Nisan 2015 19:22

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 4 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya resepsiyon daveti gönderdi.

Karaca'nın oğlu Sıdkı Karaca, "Tutukluluğunu bilmiyor sanırım" diyerek davete tepki gösterdi. Avukat Fikret Duran da, "Hidayet Bey'in tutukluluğunu Amerikan Senatosu biliyor. Demek ki Türk Parlamentosu'na bilgi ulaşmamış" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Gülen Cemaati’ne yakın bazı medya kuruluşlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’ya 23 Nisan resepsiyonu için bir davetiye gönderdi. Davetiyeye ilk tepki Karaca’nın Hukuk Fakültesi öğrencisi oğlu Sıdkı Karaca’da geldi. Twitter hesabından davetiyenin fotoğrafını paylaşan Karaca, "M.Başkanı Cemil Çiçek meclisin 95.yıl dönümüne babam @hidayet_karaca 'yı davet ediyor. Tutukluluğunu bilmiyor sanırım?" ifadelerini kullandı.

 

'Hidayet beyin tutukluluğunu Amerikan Parlamentosu biliyor Türk Parlamentosu'na bilgi gitmemiş'

 

Karaca'nın Avukatı Fikret Duran ise, "Televizyona, 23 Nisan resepsiyonu için Meclis Başkanı Cemil Çikek'ten eşli olarak davet gelmiş. Hidayet Bey'in tutukluluğunu herkes biliyor, dünyada biliniyor. Amerikan Senatosu ve Parlamentosu biliyor Türk Parlamentosu'na demek ki bilgi ulaşmamış" dedi.

Cemil Çiçek'i eleştiren Duran, "Bu aslında hak ihlaline duyarlılık anlamında, Türkiye'de ifade özgürlüğünün ne kadar olduğunu gözler önüne seriyor. Bu olay, bünyesinde bulunan İnsan Hakları ve diğer kurullarıyla, insan hak ve özgürlüklerini korumak için çalışmalar yürüten Meclis Başkanı'nın, Türkiye'de olan bitene karşı kayıtsızlığını gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

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