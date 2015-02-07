CHP, Hidayet Karaca ve Yakup Saygılı'yı ziyaret edecek

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile 9 Ocak Pazartesi günü Samanyolu Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'yı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.

CHP'li Özgündüz, 'cemaat' ziyareti gibi yorumlar üzerine yazılı açıklama yaptı.



"Bizim duruşumuz bellidir. Daha önce Ergenekon, Balyoz, Oda TV, KCK davalarındaki tutumumuz nettir ve hâlâ bu duruşumuzun arkasındayız" diyen Özgündüz, şu anda tutuklu olanların 17-25 Aralık operasyonlarından kaynaklandığını ifade ederek şunları söyledi: "Öncelikle belirtmem gerekir ki CHP olarak ideolojimizin temeli "hukukun üstünlüğüne" dayanmaktadır. Bu nedenle savunmanın kutsallığına inanmaktayız. Bir kişi, suçlu dahi olsa cezasını nasıl çekeceği yasalarda belirlenmiştir. Bu bilinçle hareket etmekteyiz.

Bizim duruşumuz bellidir. Daha önce Ergenekon, Balyoz, Oda TV, KCK davalarındaki tutumumuz nettir ve hâlâ bu duruşumuzun arkasındayız. O davalarda yaşanan kumpasların farkındayız. Bu kumpasların ortaya çıkarılması için üzerimizde düşenleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Zamanında, bu davanın "Savcısı" olduğunu söyleyenlerin kumpasın neresinde olduğunun da farkındayız.

Biz siyasi partiyiz. Muhatabımız ve hedefimiz siyasi iktidardır. Hesabı ondan sorarız. Devlet içerisinde "paralel" bir yapılanma söz konusu olmuşsa bunun hukuk önünde ortaya çıkarılması için destek olmaya hazırız. Ancak; şu an tutuklu kişiler, herhangi bir "kumpasın" çökertilmesi konusunda yargılanmamaktadır. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından iktidarın, bu operasyonları "kumpas, darbe girişimi" olarak nitelendirmesi, yaşananların temel nedenidir. Bir kumpas olmamasına rağmen, "şüpheden" öte "deliller" barındıran dosyaların üstünün kapatılması ana amaçtır.

Bir noktaya daha kamuoyunun dikkatini çekmek gerekmektedir. CHP'li milletvekilleri, geçtiğimiz süreçte, sağdan ve soldan, pek çok tutuklu ve hükümlüyü ziyaret etmiş, onların sorunlarını raporlar halinde kamuoyunun dikkatine sunmuştur. Çünkü; tavrımız belli, hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Yasalardan öte keyfi tutumlara, cezaların ötesinde davranışlara karşı olduk, oluyoruz ve olacağız. Aynı tutumu, CHP iktidarında 17-25 Aralık dosyaları kapsamında yargılamalar ya da Gezi Olaylarında canlarını kaybeden gençlerimizin sorumlularının yargılanmaları esnasında da sürdüreceğiz."