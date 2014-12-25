Hidayet Karaca'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, 14 Aralık Operasyonu'nda tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın tutukluluk kararına yaptığı itirazı reddetti.

Karaca'nın avukatı aracılığıyla tutuklama kararına yaptığı itirazı değerlendiren Hakim Hulusi Pur, kararında, Hidayet Karaca'nın "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 19 Aralık günü 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını hatırlattı.

Kararda, "İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından, itirazın reddine karar verilmiştir" denildi.

Karaca, 22 Aralık Pazartesi günü tutuklama kararına itiraz etmişti.

4 kişi tutuklanmıştı

14 Aralık Operasyonu kapsamında, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca "Terör örgütü yöneticiliği", diğer şüpheliler emekli emniyet müdürleri Tufan Ergüder ve Ertan Erçıktı ile emniyet müdürü Mustafa Kılıçaslan ise "Terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmıştı.