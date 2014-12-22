14 Aralık Operasyonu kapsamında "Terör örgütü yöneticiliği" gerekçesiyle tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca tutuklama kararına itiraz etti.Karaca'nın avukatı Fikret Duran tarafından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan 6 sayfalık dilekçede, tutuklama kararının kaldırılması istendi.

Serpil Kırkeser ve Arzu Kaya’nın DHA’da yer alan haberine göre, Hidayet Karaca ile Fethullah Gülen arasında geçtiği iddia edilen ve internette dolaşan telefon görüşmelerinin "montaj" olduğu ifade edilen dilekçede, konuya ilişkin olarak da ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundukları hatırlatıldı.

Dilekçede, Gülen'in talimatıyla 'Tek Türkiye' isimli diziye "Karanlık Kurul" sahnesinin konulduğu iddialarına da değinildi. Dizinin 9 Nisan 2009 ve 15 Nisan 2009 arasında yayınlandığına dikkat çekilen dilekçede, Gülen ile Karaca arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın ise 20 Eylül 2013 tarihinde geçtiğinin savcılık tarafından değerlendirildiği belirtildi. Dilekçede, "Bu haliyle dahi baktığımızda, dizinin yapıldığı iddia edilen konuşmadan 4 yıl önce yayınlandığı anlaşılmaktadır. Gülen'in talimatıyla 'Karanlık Kurul' sahnesinin konulduğunu iddia etmek, hayatın olağan akışına ve hiçbir hukuk, mantık kaidesi ile izah edilemeyecek bir iddiadır" denildi.

Soruşturma için 'makul şüphe" yetse de, somut delile dayalı şüphe şartı aranması gerektiği vurgulanan dilekçede, Hidayet Karaca'nın kaçma şüphesinin olmadığı belirtilerek, tutuklama kararının kaldırılması istendi.

Karaca'nın avukatı açıklama yaptı

Avukat Fikret Duran, dilekçeyi sunduktan sonra, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın "C" kapısı önünde bir açıklama yaptı. Sulh Ceza Hakimliklerinin verdiği tutuklama kararının adil ve tarafsız olduğuna inanmadıklarını söyleyen avukat Duran, “Başkaca müracaat makamı olmadığı için, itiraz dilekçemizi sunmuş olduk. Sayın Hidayet Karaca'nın özgürlük mücadelesini sonuna kadar götüreceğiz. Bununla da yetinmeyeceğiz, Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvurumuzu yapacağız ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de hak özgürlükleri ve kısıtlamalar nedeniyle her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.



‘Özgürlüğüne kavuşturulmasını içeren bir karar bekliyoruz’

3 gün içinde mahkemenin itirazı değerlendirip karar vermesini beklediklerini belirten avukat Duran, “Tek Türkiye dizisi 2009 yılının Nisan ayında yayınlanmış, fakat sayın Hidayet Karaca ile Fethullah Gülen Hocaefendi arasındaki konuşmalar, ifadede de yazıldığı üzere 2013 tarihine ait. Şayet hukuka uygun bir değerlendirme yapılırsa, Hidayet Bey'in kesinlikle özgürlüğüne kavuşturulmasını içeren bir karar bekliyoruz. Tutuklama gerekçesinin hakim tarafından yazılmadığını düşünüyorum ben. Kesinlikle bugün tutuklama kararının kaldırılması gerekiyor, çünkü tutuklama kararında 'Somut olguya dayalı kuvvetli şüphe' denmiş. Konan belgelerle bu çürütülmüştür" diye konuştu.



‘Anılarını da yazmaya başlamış’

Hidayet Karaca'nın durumunun iyi olduğunu ifade eden avukat Fikret Duran, “Morali çok iyi. Kendi ifadesi, bir söz var, 'Eğer mazlum suçsuz yere cezaevine konmuşsa, 1 saati 24 saat hükmündedir. Bir günü de 24 gün hükmündedir' diyor. Kendisi, kendi ile baş başa. Kitap okuyor, yazıyor. Anılarını da yazmaya başlamış. Belki bu süreç bittikten sonra çok aydınlatıcı bir ürün de ortaya koymuş olacak" şeklinde konuştu.