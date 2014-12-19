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14 Aralık'ta karar: Ekrem Dumanlı serbest, Hidayet Karaca ve üç polis tutuklu

Dumanlı ve Karaca, gözaltı sürecinin başladığı 14 Aralık Pazar gününden 80 saat sonra ifade vermişti

19 Aralık 2014 15:49

Gülen cemaati medyasını da kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alınan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı tutuksuz yargılanmak üzere yedi polisle birlikte serbest bırakıldı. İstanbu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile birlikte üç polis Tufan Ergüder, Ertan Erçıktı, Mustafa Kılıçaslan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca, STV'de yayınlanan "Tek Türkiye" ve "Sungurlar" dizisinin yapımcı, yönetmen ve senaristleri ile emniyet mensupları dahil 32 kişinin gözaltına alındığı 14 Aralık operasyonunda 20 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"Tahşiyeciler' grubuna kumpas kurulduğu" iddiasıyla başlatılan soruşturmada 12 şüpheli, tutuklama talebiyle dün (18 Aralık 2014) adliyeye sevk edildi.

İfade verme süreci dün gece saatlerinde sona ererken,  1. Sulh Ceza Hakimliği kararın bugün saat 14.00'te açıklanacağını bildirdi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ekrem Dumanlı'nın tutuksuz yargılanmasına, Hidayet Karaca’nın tutuklanmasına karar verdi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen on polisten İstanbul eski TEM Şube Müdürü, Tufan Ergüder, İstanbul eski TEM Şube Müdür Yardımcısı  Ertan Erçıktı ve emniyet amiri Mustafa Kılıçaslan da tutuklandı. Böylece, adliyeye sevk edilen on polisten yedisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ekrem Dumanlı hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyulduğu öğrenildi.

Dumanlı ve Karaca, gözaltı sürecinin başladığı 14 Aralık Pazar gününden 80 saat sonra ifade vermişti.

 

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