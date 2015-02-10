Gülen'in NYT makalesinden sonra Hidayet Karaca da Le Monde'a yazdı

New York Times'a "Türkiye'de özgürlüklerin kısıtlandığı ve dikta rejimine doğru gidildiği" yolunda ağır eleştirilerin yer aldığı bir makale yazan Fethullah Gülen'den sonra Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonunda tutuklanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca da Silivri Cezaevi'nden Fransa’nın prestijli gazetesi Le Monde için özel bir mektup yazdı.

Gazetenin İngiliz bankası HSBC’nin gizli hesaplarına dönük özel haberiyle tüm dünyada ses getirdiği dün internet sitesinde milyonlarca takipçisine ulaştırdığı mektupta Karaca, "Türkiye’de bağımsız medyanın hiç olmadığı kadar ağır bir tehdit altında olduğunu" anlattı. "AKP iktidarının son dönemde 2002’den bu yana inşa ettiği her şeyi yok ettiğini" dile getiren Karaca, "Bu süreçte hapsedilen ilk gazeteci olmadığını, son da olacakmış gibi görünmediğini" vurguladı.

Zaman'da yer alan habere göre Karaca, saygın Fransız gazetesinde dün yayımlanan “Ben Hidayet Karaca, Erdoğan’ın Türkiye’sinde hapsedilmiş bir gazeteciyim” başlıklı mektubunda "Türkiye’de basın özgürlüğünün iktidar eliyle ihlal edildiğini" belirtti.

Medya grubu olarak geçmişte AKP’nin demokratik reformlarını desteklediklerini ancak Gezi olayları ve 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sonrasında yaşanan gerileme sürecinde takındıkları eleştirel tavır nedeniyle mağdur edildiklerinin altını çiziyor. Kendisini yargılayan hâkimin, karşısına ikna edici bir dosya çıkartamadığını ya da sorduğu sorulara herhangi bir cevap veremediğini vurgulayarak, "14 Aralık operasyonunun mesnetsiz olduğunu" söyledi.

Fransa’nın en çok satan gazeteleri arasında bulunan Le Monde’un 312 bin tirajı bulunuyor. Le Monde’un sitesi ise aylık 64 milyon ziyaretçiyle ülkenin en çok okunan haber sitesi konumunda. İşte Hidayet Karaca’nın Le Monde gazetesinde yayımlanan mektubunda öne çıkan ifadeleri:

“Bir gün geçmiyor ki hükümete yönelik eleştirel gruplar veya kişiler ‘hain’ ilan edilmesin.

“Siyasi iktidar politikalarında köklü bir değişikliğe giderek, 2002 yılından bu yana inşa ettiği her şeyi yok etti.

“Özel yetkili bir mahkemede yargılanıyorum. Benim hakkımda karar veren hâkim daha önce Erdoğan’a övgüsel sözler söylemesiyle tanınıyor.”

“Mahkemede hâkime tek bir soru sordum: Örgüt nerede, silahlar nerede? Hâkim cevap veremedi. Kafka’nın ‘Dava’ isimli eserinde söylediği gibi, böyle bir davayla yargılanmak, onu şimdiden kaybetmiş olduğun anlamına gelir.

“Savcılar hükümetin baskısı altında iddianame yazmayı bilinçli bir şekilde geciktiriyor.

“Türkiye’de hapse atılan ilk gazeteci değilim. Maalesef Erdoğan’ın otokratik çıkışlarına bakılırsa son gazeteci de olmayacağım gibi görünüyor.

“Medyanın tam tahakküm altına alınması Türkiye’deki otoriter rejimi ayakta tutan ana sütunlardan birisi.”