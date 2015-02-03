Fethullah Gülen: Türkiye şu anda demokrasi ve insan haklarının neredeyse rafa kaldırıldığı bir noktaya geldi

Fethullah Gülen, New York Times gazetesine yazdığı makalede, Türkiye'nin demokrasi ve insan haklarının rafa kaldırıldığı bir noktaya geldiğini belirterek, "Geçmişte Türk insanı demokrasi yolundan sapan liderleri kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

Bugün gazetesinin haberine göre, Fethullah Gülen'in "Türkiye'nin erozyona uğrayan demokrasisi" başlıklı makalesinde, bir dönem kendisinin de AKP'yi desteklediğini hatırlatarak, hükümetle yollarının nasıl ayrıldığını kaleme aldı.

'Ben dahil birçok Hizmet üyesi iktidar partisinin politikalarını destekledi'

New York Times'ın internet sitesinde yayımlanan ve gazetenin yarınki uluslararası baskısında da çıkacak olan makalede Gülen, "Ben dahil birçok Hizmet üyesi, bir dönem iktidar partisinin politikalarını destekledi. Bunun içinde Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin başlatılması da var. O dönemki desteğimiz ilkelere dayanıyordu. Tıpkı bugünkü eleştirilerimiz gibi" ifadesini kullandı.

'Hükümet politikalarını konuşmak hem hakkımız hem vazifemiz'

"Toplum üzerinde derin etkileri olan hükümet politikaları hakkında konuşmak ise hem hakkımız, hem de vazifemiz" diyen Gülen, yolsuzluk iddiaları ve hükümetin "otoriterleşmesi" ile ilgili "demokratik ifade" hakkını kullandıkları için "bir cadı avının kurbanları" olduklarını vurguladı.

'Türk insanı demokrasi yolundan sapan liderleri kabul etmedi'

Fethullah Gülen makalesinde şunları kaydetti: "Türkiye şu anda demokrasi ve insan haklarının neredeyse rafa kaldırıldığı bir noktaya geldi. Umuyor ve dua ediyorum ki, iktidardakiler şu anki baskıcı gidişatı tersine çevirirler. Geçmişte Türk insanı demokrasi yolundan sapan liderleri kabul etmedi. Umarım ülkelerinin geleceklerini kurtarmak için yasal ve demokratik haklarını kullanırlar."