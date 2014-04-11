TBB'den, Devlet Tiyatroları arazisinde sökülen ağaçlar için suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 7 Nisan 2014 tarihinde gece yarısı saat 03.00'te Ankara Macunköy'de bulunan Devlet Tiyatroları İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nin bulunduğu arazide ağaçların sökülmesi ve kamu binasına zarar verilmesiyle sonuçlanan baskın niteliğinde eylemler gerçekleştirildiğini ileri sürerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'152. maddesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır'

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, TBB tarafından yapılan suç duyurusuna ilişkin "Devlet tiyatrosunun kullanımında olan kamu arazisi üzerinde bulunan ağaçların gece yarısı sökülmesi ve kamu malı niteliğindeki binaya zarar verilmiş olması Türk Ceza Kanunu'nun 152. maddesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Türkiye Barolar Birliği, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak yükümlülüğü ile ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştur" denildi.