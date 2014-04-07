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Çevre

Macunköy’de ağaçları bu kez gece 3'te kestiler

Macunköy’deki tesiste yer alan 40’a yakın ağaç, Mart ayı başlarında yine gece yarısı kesilmişti

07 Nisan 2014 16:09

Ankara Macunköy'de Devlet Tiyatroları İrfan Şahinbaş atölye sahnesinin bulunduğu alandaki ağaçlar dün gece saat 03.00'te başlayıp sabahın erken saatlerine kadar kesilerek büyük bir alan açıldı.

Kurumun yemekhanesine kadar bulunan alana girildi. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt ve genel müdür yardımcısı tüm gece olayı yakından izlediler.

Umut Erdem'in Hürriyet'te yer alan haberine göre İrfan Şahinbaş Atölyesi’nin olduğu Macunköy’deki tesiste yer alan 40’a yakın ağaç, Mart ayı başlarında yine gece yarısı kesilmişti. Tiyatrocular, hukuksuz bir şekilde yapıldığını öne sürdükleri kesim işlemi için polis çağırdıklarını ancak, Emniyet’in ilgilenmediğini iddia etmişti.

Arazinin 4 bin 250 metrekarelik kısmının Milli Emlak tarafından bir firmaya satılmasının ardından, özel şirketin sınırlarına kadar dayandığını savunan tiyatrocular, araziyi alan firmanın açılan davaya rağmen inşaata başladığını ve ağaçları kestiğini açıklamışlardı.

İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nin de içinde bulunan arazinin 60 yıldır Devlet Tiyatroları bünyesinde olduğunun altını çizen tiyatro sanatçıları yapılan uygulamayı “hukuksuzluk” olarak nitelendirirken ağaç kesimini ise “katliam” olarak adlandırmışlardı.

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