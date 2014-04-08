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Yaşam

Macunköy'de 'ağaçlar eli sopalı kişiler tarafından kesildi' iddiası

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 'Devletin polisine karşı çıkarak, yani hiç kimseyi tanımadan alanı bir gece yarısı dozerlerle yeniden talan ettiler' dedi

08 Nisan 2014 11:29

Devlet Tiyatroları’nın (DT) İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi ve atölyelerin bulunduğu Macunköy tesislerindeki ağaçların, önceki gece saat 03.00’te eli sopalı kişilerce kesildiği iddia ediliyor. Milli Emlak tarafından bir firmaya satılan arazideki ağaçlar geçen ay yine bir gece baskınıyla kesilmişti.

Umut Erdem ve Ender Baykuş'un Hürriyet'te yer alan haberine göre, Devlet Tiyatroları’nın Ankara Macunköy’de bulunan, 60 yıldır kullandığı ve İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi ile atölyeleri barındıran alan, Milli Emlak tarafından bir firmaya satılmıştı. Firma geçen mart ayı başında yaptığı gece baskınıyla alandaki 40’a yakın ağacı keserek sanat dünyasından büyük tepki görmüştü. Sanatçıların vardiyalı ağaç nöbetine başladıkları araziyle ilgili hukuki süreç devam ederken ve ağaç tahribatını ‘‘Kabul edilemez’’ ifadesiyle eleştiren Kültür Bakanlığı’ndan da soruşturma desteği gelmişken, Macunköy tesislerine önceki gece bir baskın daha gerçekleştirildi. Ellerinde sopalarla saat 03.00’te alana gelen 30 veya 40 kişilik bir grubun, kurumun güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek, 4 bin 500 metrekarelik alandaki ağaçları dozerlerle kestikleri iddia ediliyor. Olayı duyar duymaz Macunköy’e gelen DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, yaşananları Hürriyet’e anlattı: “İdare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı, Kaymakamlığın ‘Girmeyeceksiniz’ yazısı var. Belediye ‘Ruhsatınızı iptal ederim’ diyor. Ancak bu gece baskınları sonucunda bir ağacımız bile kalmadı. Çalışanlar ağlıyor.”

 

‘Yasal yollara başvuramayız'

 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun Macunköy tesislerine dair soru önergesini şöyle yanıtladı: “DT Genel Müdürlüğü tarafından, söz konusu alana ilişkin satışın iptal edilmesi istenilmiştir. Ancak, S.S. İVME Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne 11 No’lu parselin satışı yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmıştır. Satışın iptaline ilişkin bir mahkeme kararı bulunmadığından, S.S. İVME Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından kendi mülkiyetlerinde olan taşınmaz üzerinde küçük sanayi sitesi yatırımı devam etmektedir. Dava süreci sürerken, kooperatif hakkında Bakanlığımızca yasal yollara başvurulması mümkün bulunmamaktadır"

 

‘Araziyi mühürledilk'

 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ağaç kıyımıyla ilgili şöyle konuştu: “Dokunmamaları hususunda gerekli uyarıları yaparak, ‘diğer alanınızda çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz’ dedik. Seçimin hemen ertesinde bir yerden güç alarak, koskoca Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nü dinlemeyerek, belediyeyi hiçe sayarak, devletin polisine karşı çıkarak, yani hiç kimseyi tanımadan alanı bir gece yarısı dozerlerle  yeniden talan ettiler. Ağaçların kıyıldığı kısmın inşaatını mahkeme kararıyla durdurup mühürlemesini yaptık.”

 

‘Haksız direniş var'

 

SS İvme Küçük Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifi adına yapılan yazılı açıklamada ise, ‘‘Kiracı konumundaki tiyatro yönetiminin haksız direnişi, 9 yıl önceki satışa sessiz kalmalarını gizlemeye yöneliktir” denildi. Kooperatifin, noter kararıyla 4 kez DT Genel Müdürlüğü’ne ihtar çekerek, ağaçların başka yere naklini istediği, ancak tiyatro yetkililerinin teklifi kabul etmediği iddia edildi. DT Genel Müdürlüğü’nün arazide “işgalci konumda” bulunduğu savunulan açıklamada, DT’nin kooperatif arazisini işgalden vazgeçmesi ve araziyi teslim etmesi istendi.

 

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