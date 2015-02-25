Tayfun Talipoğlu CHP'den aday adayı oldu

Adaylık başvurusunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a ileten Tayfun Talipoğlu yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren Aydın'dayım. Kalmaya geldim.Aydın ve Aydınlıların. Birçok kez haber yapıp seslerini duyurduğum Aydınlıların bu kez TBMM'nde sesine ses olmak istiyorum " dedi.

Talipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye yollarında 2,5 milyon kilometre yol kat ettim. Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan Anadolu insanın iyi ve kötü gününde yanında olmaya çalıştım. Şimdi edindiğim tecrübelerim ve biriktirdiğim sevgiyle Aydınlıların karşısındayım. İnsanına, doğasına, demokrat yapısına, Efe duruşuna vuruldum Aydın ve Aydınlıların. Birçok kez haber yapıp seslerini duyurduğum Aydınlıların bu kez TBMM'nde sesine ses olmak istiyorum. Beni bağırlarına basacaklarını biliyorum."