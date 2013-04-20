Tayfun Talipoğlu: Öcalan, politika yapacağını 1996 yılında bana söylemişti!

Samsun’da MNG Kargo’nun kuruluşunun 10. yıl galasına katılmak üzere Samsun'a gelen gazeteci -yazar Tayfun Talipoğlu, 1996 yılında İtalya’da Abdullah Öcalan ile röportaj yaptığını söyledi. Abdullah Öcalan ile pizza yiyen gazetecinin kendisinin olduğunu söyleyen Talipoğlu, “Abdullah Öcalan ile 1996 yılında ilk İtalya’da görüştüğümde bana, ‘Göreceksin, Türkiye’ye dönüp parlamentoda politika yapacağım’ dedi.

'Bir yerlerden tüyo almış'

Ben de, ‘Sen 15 yıl oda hapsinde olduğunu söylüyorsun. Nasıl politika yapacaksın? Hayal görüyorsun. Şehit aileleri seninle konuştuğumu görseler beni parçalar’ dedim. Öcalan bana, ‘Görürsün, ben Türkiye’ye döneceğim, politika yapacağım’ dedi. Ben ileri görüşlü bir adam olduğumu düşünüyordum ama Abdullah Öcalan bir yerlerden tüyo almış ve yaptı. Onun için ben şu anda olanlara şaşırmıyorum. Tüm olanları doğal karşılıyorum. Ben bu işi 1996 yılında ilk öğrenen adamım” diye konuştu.



'Ne PKK terör örgütüdür, ne de Abdullah Öcalan terörist başıdır'



Artık devletin PKK’yı tanıdığını iddia eden Talipoğlu, “Ne PKK terör örgütüdür ne de Abdullah Öcalan terörist başıdır, gerçekçi olalım. Eskiden gerilla dediğimizde soruşturma yerdik, eskiden kirli savaş dediğimizde soruşturma yerdik. Şimdi o yok. Bundan sonra hangi hükümet gelirse gelsin artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK’yı bir terör örgütü değil, uzlaşabilecek, anlaşabilecek bir yapı olarak, bir siyasi hareket olarak görmüştür. Bunun doğrusunu yanlışını tartışmıyorum ama hangi hükümet gelirse gelsin bunu bundan sonra bu yolla yapmak zorundadır. Önemli olan bunun tanınmasıydı. Artık dağdakiler de yoruldu. Gerillanın bir lafı var, ‘Ben 20 yaşındaydım, Türk askeri de 20 yaşında karşımdaydı, ben 30 yaşına geldim Türk askeri yine 20 yaşında karşımda, ben 40 yaşıma geldim, Türk askeri yine 20 yaşında karşımda’ diyordu. Ortaya çıkan sonuç, PKK silahlı mücadeleye devam edebilir, gücü var ama sistemi değiştiremez. Onlar da onu anlattılar. Çözüm budur ama biraz halka açık olması gerekir. Başbakan diyor ki, ‘Onları açıklarsak süreç sekteye uğrar.’ Başbakan’ın bu lafı çok tehlikeli. Demek ki başka planlarımız var” ifadelerini kullandı.

