Tatlıtuğ Vikings dizisine konuk olacak

Son olarak Farah Zeynep Abdullah’la başrolünü oynadığı ‘Kurt Seyit ve Şura’ dizisi yayından kalkan Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Vikings’ (Vikingler) dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Kanada - İrlanda - İngiltere yapımı olan, Türkiye’de de CNBC-e’de yayınlanan ’Vikings’ dizisinde iki bölüm oynayacak Tatlıtuğ, önümüzdeki ay çekimler için Amerika’ya gidecek.



Melis Güvenç'in Milliyet'te yayınlanan haberine göre, Hollywood’da oyunculuk eğitimi almak ve İngilizcesini geliştirmek için Amerika’ya gideceği konuşulan oyuncu, dizideki karakterinin devamlılığını sürdürmek için yoğun bir şekilde görüşmelere devam ediyor. Tatlıtuğ’un Fransız yapımcı arkadaşının ön ayak olduğu bu proje için harıl harıl rolünü çalıştığı ve Amerika’da ev aradığı öğrenildi. Oyuncu projeyi ve rolünü yakınlarından bile sır gibi saklıyor.