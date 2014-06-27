Yapımcılar, senaristler, TV yöneticilerinin ecel terleri döktüğü bir yılda TRT yeni yayın dönemine farklı bir hamleyle girmeye hazırlanıyor. TRT genç oyunculara fırsat vermeye hazırlanıyor.

"Süreci doğru okumayanlar dökülecek. Kasım'da iflaslar olacak" diyen TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, "Herkesin bir derdi var. Biz bu hikayeye talibiz. Senaryosu olan herkesi bize başvurmaya bekliyoruz" çağrısı yaptı. Şahin, bu hikayelerden 30 film çekeceklerini ve bu filmlerde genç oyunculara fırsat tanıyacaklarını söyledi.



Hürriyet'ten Ayşe Alp'in haberine göre, yeni yayın dönemi hazırlıklarını ve yapımcılık sektörünün içinde bulunduğu sıkıntıları değerlendiren İbrahim Şahin, Türk dizilerinin yurt dışında başarı elde etmesinden sonra sektörde 'balon fiyatların' oluştuğunu söyledi. Başrol oyuncuların bölüm başı fiyatlarının 100-120 bine çıktığını, senaristlerin fiyatlarının arttığını ifade eden Şahin, "Bir yanda da piyasaya Amerikalı ve Arap yapımcılar girdi. İnanılmaz fiyatlar oluştu. Ama izleyici artık birbirine benzeyen, uzun dizilerden sıkıldı. Üç beş yıl önce tutan oyuncu ve senaryolar artık tutmaz oldu.

'Kıvanç Tatlıtuğ bile patladı'

2014 yılı TV piyasasının alt üst olduğu bir yıl. Kıvanç Tatlıtuğ bile patladı. Eski içeriklerle yeni dönemde aynı sonuçların alınamayacağı görüldü. Şuanda hem yapımcılar, hem kanal yöneticileri ecel terleri döküyor. Çünkü izleyicilerin ihtiyaçları, beklentileri değişti.

Bu değişimi doğru okuyamayanlar iflas edecek. Kasım'da büyük iflaslar olacak. Mevcut bütçelerle, oluşan balon fiyatlarla bu işi sürdürmek mümkün görünmüyor" dedi.

'Hikayesi olan başvursun'

Bu yıl TRT'nin 50,Türk sinemasının 100. yılını kutladığını anımsatan Şahin, TRT'nin kanunla verilmiş görevlerinden birinin de sinema sektörüne katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Bunun için TRT olarak 30 tane televizyon filmi yaptırma kararı aldıklarını belirten Şahin, " Türkiye 'de henüz girilmemiş hikayeler olduğuna inanıyoruz. Herkesin bir derdi var ve biz bu hikayeye talibiz. Hayatımı yazsam roman olur, derler ya işte biz film olacak hayat hikayelerini bekliyoruz. 10 kişilik profesyonel bir kurul oluşturduk. Elinde senaryosu olan, şirket ya da kişi hiç fark etmez, kim olursa olsun 31 Temmuz'a kadar bize başvurabilir. Bunlar içinden seçeceğimiz 30 tanesini TV filmi yaptıracağız. Biz herkesin yaptığını değil, kimsenin yapmadığı, girmeye cesaret etmediği işlere giriyoruz. Böylece sektöre yeni senaristler, oyuncular ve yapımcılar kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.