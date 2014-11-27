Kıvanç Tatlıtuğ Amerika yolcusu

Son olarak, reytinglerde bekleneni veremeyerek yayından kaldırılan Kurt Seyit ve Şura dizisinde başrol oynayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yaz uzun bir tatil geçirdiği Amerika’ya yerleşmeyi planlıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Amerika’ya yerleşmeyi planlayan Tatlıtuğ’un Los Angeles’ta yeni bir hayata başlayacağı öğrenildi. Hollywood’da oyunculuk eğitimi almak ve İngilizcesini geliştirmek isteyen ünlü oyuncu, aldığı radikal kararı çok yakında hayata geçirecek.

Uzun bir süre dizilerde yer almayı düşünmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, sadece anlaşmalı olduğu bankanın reklam filmlerinin çekimleri için Türkiye’ye gelecek. Ünlü oyuncunun bu kararı almasındaki en büyük etkenin geçtiğimiz yaz Amerika’da uzun bir tatil yapmış olması gösteriliyor.

Ülkeyi çok seven ve Amerikalı yapımcılarla temasları da olan Tatlıtuğ, Oscarlı aktör Russell Crowe’dan da oyunculuğuyla ilgili övgü almıştı. Crowe, film çekimi için Türkiye’ye geldiğinde görüştüğü Tatlıtuğ için “Hollywood’da oynar” demişti.(Bugün)