T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ Amerika yolcusu

Tatlıtuğ, Kurt Seyit ve Şura'nın bitmesiyle birlikte hayatı ve kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldı

27 Kasım 2014 15:52

Son olarak, reytinglerde bekleneni veremeyerek yayından kaldırılan Kurt Seyit ve Şura dizisinde başrol oynayan  ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yaz uzun bir tatil geçirdiği Amerika’ya yerleşmeyi planlıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Amerika’ya yerleşmeyi planlayan Tatlıtuğ’un Los Angeles’ta yeni bir hayata başlayacağı öğrenildi. Hollywood’da oyunculuk eğitimi almak ve İngilizcesini geliştirmek isteyen ünlü oyuncu, aldığı radikal kararı çok yakında hayata geçirecek.

Uzun bir süre dizilerde yer almayı düşünmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, sadece anlaşmalı olduğu bankanın reklam filmlerinin çekimleri için Türkiye’ye gelecek. Ünlü oyuncunun bu kararı almasındaki en büyük etkenin geçtiğimiz yaz Amerika’da uzun bir tatil yapmış olması gösteriliyor.

Ülkeyi çok seven ve Amerikalı yapımcılarla temasları da olan Tatlıtuğ, Oscarlı aktör Russell Crowe’dan da oyunculuğuyla ilgili övgü almıştı. Crowe, film çekimi için Türkiye’ye geldiğinde görüştüğü Tatlıtuğ için “Hollywood’da oynar” demişti.(Bugün)

 

ETİKETLER

kıvanç tatlıtuğamerikayolcukurt seyit ve şuradizihayatıradikal karartaşınmayı planlıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24