Tatler, 2018'in en iyi giyinenlerini açıklıyor; 5 yaşındaki Prens George da listede

Tatler dergisi, 2018 yılının en iyi giyinenlerini seçti. Şarkıcı Harry Styles’tan, Britanya Kraliçesi İkinci Elizabeth’e uzanan listede, henüz beş yaşındaki Prens George da var.

Kraliyet ailesinden Cornwall düşesi Camilla Parker Bowles, Prens William'ın eşi Cambridge düşesi Kate Middleton ve Prens Harry'nin Sussex düşesi Meghan Markle da listede.

İngiliz The Independent gazetesi, Sussex düşesinin Prens Harry ile evlenmesinin ardından listeye girmesini ‘şaşırtıcı değil’ diyerek yorumluyor.

Tatler ise Markle’ın listedeki yerini şu sözlerle açıklıyor:

‘’Prens Harry’nin Kalifornialı eşi düğününde giydiği Givenchy gelinlikle aklımızı başımızdan aldı ve ‘modern kraliyet stilini’ yeniden tanımladı.’’

Dergi, Prens George için ise ‘şortları, uzun çorapları ve kolsuz jumperları ile Christopher Robin şıklığının bayrağını dalgalandırdığını’ söylüyor.

İnsan hakları hukukçusu Amal Clooney, oyuncular Lily James ve Matt Smith, şarkıcı Dua Lipa da listede kendilerine yer bulan isimler arasında.