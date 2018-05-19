İşte Meghan Markle'ın gelinliği

İngiltere Prensi Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle Windsor'daki St George Şapeli’nde evlendi.

Meghan Markle'ın gelinlik tercihi, düğünün en merak edilen konularından biriydi.

Aylar öncesinden konuşulan gelinlikle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Meghan Markle'ın Ralph & Russo'ya ait bir gelinlik giyeceği konuşuluyordu ancak öyle olmadı.

The Guardian'ın haberine göre Meghan Markle Givenchy marka özel dikim gelinliğiyle St. George Şapeli'nde yürüdü. Gelinlik Givenchy'nin ilk kadın sanat yönetmeni oldan Clare Waight Keller'ın elinden çıktı. Omuzları hafif gösteren gelinlik sadeliğiyle ön plana çıktı.

Markle 5 metre uzunluğundaki duvağı ipek tülden yapıldı. Tülün üzerinde ise el yapımı çiçek süslemeleri bulunuyor.

Uzun saçlarını toplayan Meghan Markle'ın duvağındaki pırıltılı taç da dikkat çekti. Oldukça eski ve değerli olan elmas tacı Kraliçe Elizabeth, Markle'e ​​düğünde takması için verdi. Elmaslarla süslü taç 1932 yılında yapılmış, elmas taç Kraliçe Mary tarafından 1953'te Kraliçe Elizabeth'e verilmişti.