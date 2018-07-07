Meghan Markle'ın her hareketi Britanya'yı ikiye bölüyor

Britanya Prensi Harry ile 20 Mayıs 2018’de bütün dünyanın konuştuğu bir düğünle evlenerek Sussex Düşesi ünvanını alan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın giydiği kıyafetler, yediği yemekler bile İngiltere’de tartışma yaratıyor. Gündemdeki son konu ise düşesin halkı selamlarken sahte bir İngiliz aksanıyla konuşup konuşmadığı...

Markle’ın ‘sahte İngiliz aksanı’yla konuştuğu iddiası, sosyal medyada bir videonun dolaşıma girmesiyle tartışmaya başlandı. Görüntülerde Markle, kendisiyle tanışmak için toplanan kalabalığa yaklaşıp insanlarla sohbet ediyor, kendisiyle konuşmaya çalışanlara isimlerini soruyor, havanın sıcaklığına dikkat çekiyor.

Düşesin bazı kelimeleri telaffuzundaki ‘gariplik’ yalnızca Twitter kullanıcılarının değil, ABD medyasından Avrupa basınına birçok yayın organının dikkatini çekti. Geçtiğimiz günlerde giydiği sarı elbisenin ‘kraliyet kurallarını hiçe saydığı’ iddiası gibi, ‘sahte İngiliz aksanı’ da toplumu ikiye böldü.

Uzmanlar ne diyor?

Oklahoma Şehir Üniversitesi’nden linguistik uzmanı Dennis Preston, dolaşımda olan videoda Markle’ın aksanında bir kayma olmadığını söylüyor. Preston, düşesin yalnızca birkaç ay Britanya’da yaşadığı hâlde İngiliz aksanıyla konuşabilmesini ‘yalnızca çılgınlık olmaz, mucizevi olur’ diyerek yorumluyor. Yahoo’ya konuşan Georgia Üniversitesi’nden Bill Kretzschmar da Preston’u onaylıyor: ‘’İnsanlar Bayan Markle’ın aksanının İngiltere’ye taşındığı için İngiliz aksanına kaydığını düşünebilir, gerçekten İngiliz aksanıyla konuştuğu için değil.’’

‘’Dil, yaşayan bir şeydir. Durağan değildir.’’

İki uzmanın uzlaştığı bir diğer nokta ise Markle’ın zamanla gerçekten İngiliz aksanıyla konuşmaya başlayacağı yönünde. İki akademisyen de düşesin dilinin zamanla İngiliz aksanına adapte olacağını söylüyor.

Öte yandan, İngiliz Guardian gazetesine konuşan dil ve telafuz uzmanları John Fleming ve Pamela Vanderway, düşesin aksanında bir değişim olduğunu söylüyorlar. Vanderway, bu durumda şaşılacak hiçbir şey olmadığının altını çiziyor: ‘’Dil, yaşayan bir şeydir. Durağan değildir.’’

Ayrıca, Vanderway, insanların bir gruba dahil olabilmek için aksanlarını değiştirmeye çalışabileceklerini, bunun da tamamen insanî bir hadise olduğunun altını çiziyor: ‘’Meghan’ın durumunda kendisi artık İngiliz Kraliyet Ailesi’ni temsil ediyor.’’

''Henüz değil''

Preston, Meghan Markle’ın ‘Amerikanlığını’ kaybetmediği, tam anlamıyla Britanyalı olmadığını söylüyor. ‘’Henüz değil.’’