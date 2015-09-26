Tatil bitti, çile başladı: Trafikteki son durum ne?

Kamuya bağlı iş yerlerindeki idari izinlerle birlikte 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüşe geçmeleriyle birlikte İstanbul'da trafik arttı. TEM, D-100 Karayolu ile feribot iskelelerinden saat 14.00’den sonra hissedilmeye başlayan trafik, TEM’in bazı geçiş noktalarında zaman zaman yoğunlaştı. Bayrampaşa Büyük Otogarı girişinde de bayram dönüşünde yoğunluk yaşanmaya başladı. 9 günlük tatilin bitmesine bir gün kala İstanbul'a dönen otobüsler, otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, TEM otoyolu Kocaeli kesiminde gündüz başlayan trafik akışı gece durma noktasına geldi. Araçlar dur-kalk yaparak ilerlemeye çalışıyor. Yoğunluk nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri, olası aksamalara karşı yollarda önlem aldı.

Hürriyet'in haberine göre, Kurban Bayramı’nı İstanbul dışında geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesi nedeniyle Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yoğunluk yaşanıyor. Okulların pazartesi günü açılması nedeniyle, bayram dönüşünü son güne bırakmadan yola çıkan vatandaşlar yine de yoğunluktan kaçamadı.

Yoğun trafik nedeniyle oluşan araç kuyruklarında sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Boğaziçi Köprüsü'nde ise her iki istikamette de yoğunluk olduğu görüldü. Özellikle D-100 Karayolu'nun Ankara yönünde, Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yoğunluğun arttığı dikkat çekti.

Çamlıca Gişeleri'nde öğleden sonra başlayan trafik yoğunluğu akşam saatlerinden itibaren daha da arttı. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nin Asya'dan Avrupa Yakası'na geçiş noktasında da yoğunluk azalmadı.

"Yarın da yollarda yoğun bir trafik bekleniyor"

Bayram trafiğinin en fazla hissededildiği illerden Kocaeli, İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan köprü konumunda olması nedeniyle çeşitli bölgelerinden gelen araçların da birleşme noktası. Bayramı İstanbul dışında geçirenler, yola çıkışlarını birkaç güne yaydıkları için aşırı yoğunluk olmadı. Pazartesi günü aynı zamanda okulların da açılacak olması nedeniyle birçok kişi dönüşü iki güne sığdırdığı için bugün olduğu gibi yarın da yollarda yoğun bir trafik bekleniyor.

Bugün saat 14.00’e kadar rahat görünen yollarında yoğunluk arttı. Bayram tatili dönüşlerinde uzak noktalardan yola çıkan sürücüler Kocaeli’ne bu saatlerde ulaştığından, 14.00’den sonra bazı noktalarda trafik ağır ilerlemeye başladı. Bu noktalardan biri olan TEM’in Bekirdere Rampası’nda buraya kadar 3 şerit olan yol 2 şeride düştüğünden yoğun araç trafiği çok ağır ilerledi. D-100 karayolu’nun İzmit kent içi geçişinde de trafik iyice yoğunlaştı.

"Asıl yoğunluğun yarın gerçekleşmesi bekleniyor"

İDO’nun Yalova Topçular Feribot iskelesinde de yoğunluk görüldü. Gebze Eskihisar’a sefer yapan 18 feribot bekleme yapmaksızın doldur boşalt sistemiyle çalışmasına rağmen iskele meydanındaki kuyruklar giderek uzadı. Bu yoğunluğun gece yarısına kadar sürmesi, asıl yoğunluğun da yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

Sürücülerin özellikle Bekirdere Rampası, Körfez İlçesi’nde Hereke geçişindeki Mağaraburnu Mevkii ve Dilovası Rampası’nda sıkışmalar görülebileceğinden sürücülerin bu bölgelerde sabırlı davranmaları, özellikle emniyet şeridini boş tutmalarını istendi. Yalova'da araçlar feribotlara binmek için uzun kuyruklarda bekledi

"Otobüsteki yolcular otogara ulaşabilmek için saatlerce bekledi"

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesi ve pazartesi günü okulların açılması nedeniyle İstanbul'a dönüş çileli başladı. Uzun süren yolculukların ardından memleketlerinden İstanbul'a dönen vatandaşlar, otogarda yoğunluk oluşturdu.

Bayram dönüşünde Bayrampaşa Büyük Otogarı girmeye çalışan otobüsler uzun kuyruk oluştururken, otobüsteki yolcular otogara ulaşabilmek için saatlerce bekledi. Bazı yolcular otobüslerden inerek yürümeyi tercih etti. Otogar girişinde beklemekten sıkılan yolcular duruma isyan etti.

"Her sene buraları basın olarak çekiyorsunuz; düzelmiyor, icraat yok"

Yasak olmasına otobüs sürücüleri vatandaşların ısrarı üzerine yol ortasında yolcuları indirmek zorunda kaldı. Şehirlerarası otobüslerin otogara girişte uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü. Otobüsten bavullarını alan yolcular, otogara yürüyerek gitti. Her bayram dönüşü aynı çileyi çektiklerini belirten otobüs şoförleri yetkilerin durumu düzeltmesini istedi.

Bir otobüs şoförü "Her sene buraları basın olarak çekiyorsunuz. Düzelmiyor. İcraat yok" dedi. Bir yolcu otobüsten indiğini 1 Kilometreden fazla yürüdüğünü belirterek, "Otobüs daha yarım saat gelemez" diye konuştu