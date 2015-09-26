Bayramın uğramadıkları: 56 yaşındaki kanser hastası, parası olmadığı için 1 yıldır hastane koridorlarında yatıyor

Akciğer kanseri olan 56 yaşındaki İsmail Yavaş, maddi durumu olmadığı için bir senedir Bursa’da tedavi gördüğü hastanenin koridorlarında yatıyor. Ankara'da, devlete bağlı bir kurumda yatılı olarak kalan yüzde 100 engelli oğlunu görmeye de maddi sebeplerden dolayı gidemediğini belirten Yavaş, "Oğlumu da yaklaşık 3 aydır göremiyorum. Kurban bayramı geldi, gidemiyorum. Elim kolum bağlı kaldım burada" dedi.

İHA'da yer alan habere göre, akciğer kanseri tedavisi gören 56 yaşındaki Süleyman Yavaş, maddi durumu ve kalacak yeri olmadığı için bir senedir tedavi olduğu hastanelerin acil servislerinde, koridorlarında ve bahçesindeki banklarda yatıp kalkıyor. Kendisine bakacak kimsesi olmadığını belirten Yavaş, sağlık personellerinin ve çevredeki vatandaşların yardımıyla geçimini sağlıyor.

Yavaş’ın ifadesine göre, 34 yaşındaki engelli oğlu da Ankara’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir kurumda yatılı olarak kalıyor. Yaşlı adam, yine maddi imkansızlıktan dolayı 3 aydır oğlunu görmeye gidemiyor.

"Kurban bayramı geldi, gidemiyorum; elim kolum bağlı kaldım burada"

Süleyman Yavaş’a yardım eden vatandaşlardan Şermin İçerler, “Bir hafta önce hastaneye geldiğimde tanıdım. Birkaç gün pansiyonda yatırdım. Ama benim maddi imkanım da yetersiz. Süleyman amcaya yardım edilmesi lazım” derken;

akciğerinin altında iki kitle olduğunu ifade eden Süleyman Yavaş, “4 aydır ilaç tedavisi uygulanıyordu, şimdi ışın tedavisine başlandı. Ayrıca psikolojik problemlerim de var. 12 aydır hastane köşelerinde yatıyorum. Sağlık personelleri ilgileniyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Maalesef kalacak bir yerim yok. 3 ablam var, ama üçünün de kendi aileleri, torunları var. Benimle ilgilenemiyorlar. Zaten hepsi kendi yağıyla kavruluyor, bir de benim arkamda duramıyorlar. Oğlum Seyfettin Yavaş da yüzde 100 zihin engelli. 34 yaşına girecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığın’ın kurumunda yatılı kalıyor. Onu da yaklaşık 3 aydır göremiyorum. Kurban bayramı geldi, gidemiyorum. Elim kolum bağlı kaldım burada. Annesiyle boşanalı 22 yıl oldu. Bugüne kadar evladını hiç aramadı. Oğlum 18 yıldır benden ayrı kalıyor. Emekli maaşım var ama 10 bin lira borcum olduğu için maaşım olduğu gibi oraya gidiyor” dedi.