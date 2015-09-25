Bayram tatilinin yedi gününde trafik kazalarında 96 kişi can verdi, 465 yaralı!

Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen 115 trafik kazasında, toplam 96 kişi öldü, 465 kişi de yaralandı.

Radikal'de yer alan habere göre, alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara karşın, 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde rakamlar ağır oldu, yollar kan gölüne döndü. Tatilciler yolları doldururken, Türkiye genelinden, peş peşe kaza haberleri geldi. Bayram tatili boyunca, Ankara ve İstanbul hariç, 9 günlük tatilin ilk 7 günündeki kazalarda, bugün saat 17.30 itibarıyla ölü ve yaralı sayıları şöyle:

* 19 Eylül Cumartesi günü meydana gelen 13 kazada 13 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.



* 20 Eylül Pazar günü ise sayı daha arttı; 27 kazada 21 kişi öldü, 56 kişi de yaralandı.



* 21 Eylül Pazartesi günü meydana gelen 24 kazada 9 kişi öldü, 105 kişi yaralandı.



* 22 Eylül Salı günü meydana gelen 15 kazada 16 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.



* 23 Eylül Çarşamba günü (Arife Günü) meydana gelen 13 kazada, 8 kişi öldü, 71 kişi de yaralandı.



* 24 Eylül Perşembe günü (Bayramın 1. Günü) meydana gelen 12 kazada 8 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı.



* 25 Eylül Cuma günü (Bayramın 2. Günü) saat 17.00 sıralarına kadar meydana gelen 11 kazada ise 21 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.