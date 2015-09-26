Bayram tatili bitiyor, dönüş çilesi başladı

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla memleketlerine ve tatil beldelerine akın eden kişiler, geri dönüş bileti bulmakta güçlük çekiyor. Tatile gidenlerin büyük çoğunluğu dönüş tarihini 27 Eylül olarak planlayınca, deniz, kara ve havayolu ulaşımındaki tüm biletler tükendi.

Zaman'da yer alan habere göre, tatil süresinin uzun olması nedeniyle İstanbul'dan Anadolu şehirlerine yoğun bir göçün yaşandığını belirten Otogar Esnaflar Derneği Başkanı Şahap Önal, Pazartesi günü okulların başlanmasıyla vatandaşların İstanbul'a hareket edeceklerini söyledi. Dönüş için bilet bulamayanların ek ihtiyaç duyduklarını ifade eden Önal, "Dönüş için kendilerine veya ailelerine bilet ayıramayanlar başlarının çaresine bakmak zorunda. Ya iki üç şehirden aktarma yapacak, ya da ek sefer yapan firmaları bekleyecek ki ek seferler de dolmuş. Pazartesi gününden itibaren insanlar iş yapacak, okullarına gidecek o yüzden İstanbul'un felç olması yine muhtemel. Bu sene Bayram tatili uzun olduğu için İstanbul'dan diğer senelere göre çok daha fazla kişi memleketlerine gitti. Vatandaşlar bu yüzden biletleri reserve etti. Biletlerin tükenmesinin sebebi budur." şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı süresince ulaşım sektörünün ek seferler düzenlediğini anlatan ulaşım sektörü yetkilileri, ise şu değerlendirmeyi yapmıştı, "Şehir dışına giden cuma günü itibariyle yollara düştü. Ancak dönüş için sadece 26 Eylül ve 27 Eylül tercih edilince tüm biletler tükendi. Havayolu şirketleri talebi karşılamak için 250 ek sefer düzenlediğini açıkladı. İDO ve otobüs şirketleri de yüzlerce ek sefer koydu. Tüm bunlar yetersiz kaldı. Binlerce kişi çareyi 28 Eylül'de dönmekte buldu. Ancak bu tarih için de biletler azaldı. Şimdi 29 Eylül dönüşleri satılmaya başlandı."

Bayram tatiline kendi araçlarıyla gidenlerin sayısı yüksek olduğu için, karayolu ulaşımında Cumartesi ve Pazar günlerinde büyük yoğunluk yaşanacağı belirtiliyor. Bu arada Karayolları Genel Müdürlüğü bayram dönüşü trafiğini daha da arttırmamak için; yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına 19-27 Eylül tarihleri arasında ara vereceğini açıkladı.