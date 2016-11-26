Yaşam
Tarkan'dan Fidel Castro mesajı
"Ülkesini ve insanını emperyalizme karşı esaretle, onurla korudu"
Küba Devlet Başkanı Raul Castro, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada devrimin efsane lideri Fidel Castro'nun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamadan birkaç saat sonra ise Tarkan Twitter'da bir mesaj paylaştı. Tarkan'ın mesajı şöyle:
'Ülkesini ve insanını emperyalizme karşı cesaretle, onurla korudu. Değerli lider Fidel Castro, sen hiç unutulmayacaksın.'
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