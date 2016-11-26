Tarkan'dan Fidel Castro mesajı

Küba Devlet Başkanı Raul Castro, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada devrimin efsane lideri Fidel Castro'nun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamadan birkaç saat sonra ise Tarkan Twitter'da bir mesaj paylaştı. Tarkan'ın mesajı şöyle:

'Ülkesini ve insanını emperyalizme karşı cesaretle, onurla korudu. Değerli lider Fidel Castro, sen hiç unutulmayacaksın.'