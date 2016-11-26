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Yaşam

Tarkan'dan Fidel Castro mesajı

"Ülkesini ve insanını emperyalizme karşı esaretle, onurla korudu"

27 Kasım 2016 04:13

Küba Devlet Başkanı Raul Castro, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada devrimin efsane lideri Fidel Castro'nun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamadan birkaç saat sonra ise Tarkan Twitter'da bir mesaj paylaştı. Tarkan'ın mesajı şöyle: 

'Ülkesini ve insanını emperyalizme karşı cesaretle, onurla korudu. Değerli lider Fidel Castro, sen hiç unutulmayacaksın.'

 

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