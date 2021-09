Orman Bakanlığı: 74 yangın kontrol altında, 11 yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre 74 yangın kontrol altına alındı, 11 yangın devam ediyor.

Adana'da 20, Osmaniye'de 4, Antalya'da 12, Mersin'de 7, Muğla'da 4 yangın devam ediyor. Bakanlık, İzmir, Kayseri, K.Maraş, Edirne, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, istanbul,

Kocaeli, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Karaman, Manisa, Bingöl, Kırklareli'deki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

28 -29 -30 Temmuz tarihli orman yangınlarında detaylar şöyle:

TIKLAYIN | Bakan Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok

Marmaris-Datça karayolu yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı





Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı. Bu sabah saatlerinde yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi’nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı. Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı.Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapatıldı. Ayrıca, bölgede bulunan zabıta ekipleri seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak bölgeyi terk etmelerini istedi.

İzmir Kiraz'da orman yangını çıktı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Kiraz ilçesinde Mersinlidere ve Olgunlar mahalleleri arasında, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Pakdemirli, "İmara açılma söylemleri her zaman konuşuluyor, orman alanları imara konu edilemez, bunlarla ilgili istisnalar vardır, devlet kurumlarıdır, turizmle ilgili tesis yapılacaksa Özal’dan beri bunun şekil ve şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur" değerlendirmesini yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, “Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var. Aktif yangınlar Adana, Osmaniye, Antalya, Gündoğdu’da devam eden yangın var. Mersin’de Aydıncık’ta iyiye gidiş var. Kayseri ve Muğla’da da iyiye gidiş var. 3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz. Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var" dedi.

İmar tartışması

Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır. İmara açılma söylemleri her zaman konuşuluyor, orman alanları imara konu edilemez, bunlarla ilgili istisnalar vardır, devlet kurumlarıdır, turizmle ilgili tesis yapılacaksa Özal’dan beri bunun şekil ve şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur" ifadesini kullandı.

"Bizim THK ile sorunumuz yok"

Pakdemirli, THK uçaklarıyla ilgili soruya, "Burada devletin tüm kurumları var. Maalesef bu konuyu istismar etmeye çalışıp uçaklar üzerinden bir şey söylebilir miyiz diyorlar. Coğrafyaya göre uçak değil de helikopterin daha iyi olduğu kararı alınmış. Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var. Bu uçak, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil. Hâlâ antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklama yapılıyor" yanıtını verdi.

Pakdemirli şunları kaydetti:

"Orman teşkilatı dünyanın en donanımlı orman teşkilatlarından bir tanesi. Bir eksik müdahale asla yok. Biz burada diyoruz ki son teknoloji, insansız hava uçakları, insansız hava helikopterleri diyoruz hala antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklama yapılıyorlar. Bu bizi üzmekten başka bir şey değil. Orman teşkilatı istemediği için bunları kullanmayı bıraktık. Yerine çok daha iyi olan, daha fazla verimli uçakları kullandık."

Manavgat'taki yangında 3 kişi yaşamını yitirdi

Manavgat'taki orman yangınında 3 kişi yaşamını yitirdi.Yollarda bazı küçükbaş hayvanların öldüğü tespit edildi. Manavgat Kepezbeleni'nde önceki gün gece saatlerinde başlayan yangının sıçraması sonucu Oymapınar Mahallesi'nde birçok ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar eşyalarını alamadan evlerini terk etti.

Alanya'da yangına soruşturma





Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcı Celal Tekin imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "29/07/2021 tarihinde Alanya ilçemizde çıkan orman yangını ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Yangın çıkardığı iddia edilen iki kişi linç edilmek istendi





2 gündür Manavgat ilçesinde hem yerleşim yerlerinde hem de ormanda devam eden yangın, poyrazın etkisini yitirmesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Dün akşam saatlerinde Evrenleryavşi'de yeniden yükselen alevler, bir okulun çatı katını sardı. Tek katlı okul, kısa sürede alevler içinde kaldı. Orman bölge müdürlüğü arazözünün müdahalesiyle okuldaki yangın söndürülürken, ormanlık alandaki yangın hızla ilerliyor. Jandarma ekipleri ise hem araçlardan hem de evlerin arasında yaya olarak anonslar yapıp mahalleyi tahliye etti. Bölgeye vatandaşların girişine izin verilmiyor.

Manavgat ilçesinde hem yerleşim yerlerinde hem de ormanda 2 gündür devam eden yangın nedeniyle bölgede çok sayıda bina ve araç zarar görürken, çok sayıda hayvan da öldü. Bölgede evleri ve arazileri bulunan vatandaşlar ise Hocalar Mahallesi girişinde ormanı yaktığını düşündükleri 2 kişinin araçlarının yolunu kesti. Durumun haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri hızla bölgeye hareket etti.

Kalabalık, şüphelendikleri 2 kişinin otomobiline zarar verdikten sonra devirip yaktı. Daha sonra itfaiye müdahale ederek, yanan aracı söndürdü.

Bakan Çavuşoğlu protesto edildi

Tepkilerin dinmemesi üzerine kalabalığın bulunduğu yere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberinde Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Aydın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile geldi.

Yetkililer ise 'ormanı yaktığı' iddia edilen 2 kişinin orman yangınlarıyla ilgileri olup olmadığının henüz belli olmadığını, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın bölgesi Antalya'da "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane uçağı mı var? Bravo! THK'de 10 tane uçak var, hepsi yatıyor!" sözleriyle protesto edildi.

Marmaris'te orman yangını: 1 kişi yaşamını yitirdi, alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı

Marmaris'teki orman yangının 1 kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı zarar gördü. Alevlerin okulun hemen karşısındaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşması ekiplerin yoğun çabası sonucu son anda önlendi. Alevlerin hızla ilerlediği 481 nüfuslu kırsal Osmaniye Mahallesi, tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edilip, Bozburun Mahallesi'ne taşındı. Alevler Osmaniye Mahallesi'nde de 9 ev ile Marmaris Ticaret Odası'na ait Balevi'ne zarar verdi. Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi. Bu esnada otellerde kalan müşteriler tahliye edildi. Marmaris- İçmeler Karayolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler'deki turistler yardıma koşan günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris merkezine taşındı. Alevler İçmeler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna kadar gelirken yangının yakıt tanklarına ulaşması son anda önlendi.





Osmaniye'de bir kişi yaşamını yitirdi



Osmaniye'nin ardından alevlerin ilerlediği kırsal Bayır ve Turunç Mahalleri de boşaltıldı. İçmeler Mahallesi'nde orman yangınına müdahale vatandaşlardan Şahin Akdemir (25) alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.



Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.



Milas'ta orman yangını



Muğla'nın Milas ilçesinde, dün ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederken, 2 otelin bahçesine kadar dayandı.

Bodrum Belediye Başkanı: 2 bine yakın misafir Güvercinlik sahiline taşınıyor





Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde başlayan, büyüyerek Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne kadar ilerleyip, iki oteli tehdit eden yangınla ilgili incelemelerde bulunup, açıklama yaptı. Başkan Aras, "Yangın Kuyucak tarafında başladı ve Güvercinlik bölgesine doğru iki büyük otelimize yaklaştı. Otelin sınırlarına girdikten sonra oteller tahliye edilmeye başlandı ancak otellerin karayolu da yangından etkilendiği için deniz tarafından teknelerle toplam 2 bine yakın misafir Güvercinlik sahiline taşınıyor. Can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim en büyük tesellimiz. İnşallah da olmaz" dedi.





Önceliklerinin otelde konaklayan ve tatil yapmak için bölgeye gelen turistleri güvenli ve sağlıklı bir şekilde konaklayabilecekleri bir yere taşımak olduğunu dile getiren Aras, "Rüzgar çıkınca birden bire yangın yön değiştirdi, bu bölgeye geldi. Helikopter desteği ile itfaiye ve orman ekiplerimiz hem havadan hem de karadan yangını söndürmek için çalışmaya devam ediyor. Şu anda ilk hedefimiz dünyanın her tarafından tatil yapmak için gelen misafirlerimizi güvenli ve sağlıklı bir şekilde konaklayabilecekleri yere nakletmek" diye konuştu.



Turdayken yükselen dumanı gördüğünü ve hemen emniyet ekiplerine bilgi verdiğini ifade eden Mert Kökçü, "Ben yangın başladığı sırada turdan geliyordum. Limana geldim ve yolcularımı indirdikten sonra 'bir yardımımız dokunur mu?' diyerek tekrar otellerin olduğu yere gittim. Burada herkes seferber oldu. Limanla otel arasında 6- 7 kez gidip gelerek turistleri gruplar halinde güvenli bir şekilde karaya indirdik. Herhangi bir can kaybı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şekilde ücret almadık. Herkes perişandı. Tek yol vardı ve yolun hem altı hem de üstü yandığı için yoldan da geçemediler. Bu bizim insanlık görevimiz" dedi.



"Otel yapmak için yakıldığını düşünüyorum"

Yaşananları anlatan Turgut Dündar "Yangın başladı, otelleri ablukaya aldı. İnsanların orada panik yaşayıp heba olacaklarını bildiğimiz için hepimiz müdahale ettik ve insanları taşıdık. Yangın geldi, herkes panik içindeydi. Kurtarabildiğimizi kurtardık. Binlerce kişi gönüllü olarak insanları canhıraş taşıdık. Daha önce de otel yapmak için yaktıkları için bu duruma alışığız. Buranın da otel yapmak için yakıldığını düşünüyorum. Kimse para karşılığı bir yardımda bulunmadı. Kimse de para talep edemez. İnsanlık namına koşa koşa yardım ettik" ifadelerini kullandı.



Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve Bodrum'un Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerine de sıçrayan yangın kısmen söndürülürken, ilk belirlemelere göre, yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.



Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, yangınla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "29.07.2201 Perşembe günü saat 14.58'te Muğla ile Milas ilçesi Kuyucak Mevkii'ndeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatı ile orman yangının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili detaylı bir şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" denildi.

Kozan'da bir bölge daha yangın çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan, dün kısmen kontrol altına alınan orman yangının ardından farklı bir bölgede daha orman yangını çıktı. İlçede 7 köyün tahliye edilmesine neden olan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirilirken, Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yeni bir yangının çıktığı öğrenildi. Turgutlu Mahallesi'ndeki orman yangınına iş makineleri ve arazözlerle müdahaleye başlandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.



AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızının alevlerin arasından kurtarıldığını duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Adana Kozan ilçesi Salmanlı Mahallesi'ne ulaşan AFAD, ANDA ve YAKUT ekiplerimiz, 85 yaşındaki anne ile 61 yaşındaki kızını görüntüdeki alevlerin içinden kurtardı. Büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplerimize sonsuz teşekkürler" denildi.



Mersin'de 5 mahallede evler boşaltıldı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını, dün de devam etti. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangın, ilçe merkezine yaklaştı. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale yapılamazken, ekipler karadan söndürme çalışmasını sürdürüyor.





Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını, poyrazın da etkisiyle dün gece saatlerinde de devam etti. Yangının poyraz nedeniyle hızla yayılması nedeniyle Yeşilovacık, Akdere, Işıklı, Bağalanı ve İmamuşağı mahallelerinde evlerin tahliye edildiği öğrenildi. Gece olması nedeniyle söndürme çalışmalarına karadan devam edilirken, poyrazın da çalışmaları zorlaştırdığı belirtildi.



Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Köyceğiz'de makilik yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Sarp bölgedeki yangına 1 helikopter ve 2 arazöz ile müdahale ediliyor.



Köyceğiz'in Çakmaktepe mevkisindeki makilik alanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Söndürme helikopterlerinin Marmaris'teki orman yangını bölgesinde olması nedeniyle ilk müdahale 2 arazöz ile yapıldı. Sarp arazideki yangın alanına yaklaşık 1 saat sonra helikopterin gelmesiyle söndürme çalışmaları, daha etkin yürütülmeye başlandı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.



Köyceğiz ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 2 iş makinesi ve 27 orman işçisi takviye olarak gönderildi.



Helikopterlerin devre girmesiyle sarp arazideki alevler müdahale daha etkili oldu. Alevler, karadan ve havadan müdahale ile 6 saatte kontrol altına alındı. 1 helikopter ve 2 arazöz ile soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Didim'de yangın

Aydın’ın Didim ilçesindeki makilik alanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, ekipler söndürme çalışması başlattı.



Yeni Mahalle İmbat Koyu yakınlarındaki makilik alanda, dün saat 15.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.





Yangına Orman İşletme Şefliği ile itfaiye ekipleri; 2 arazöz, 3 itfaiye ve 3 iş makinesi ile müdahale edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden TOMA ile de söndürme çalışmasına destek verildi. Kaymakamı Halil Avşar, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerin 2 saatlik mücadelesi sonucu yangın, kontrol altına alınırken, 15 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'teki orman yangını 7 saatte kontrol altına alındı

Kilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık bölgede dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyenin 75 personel ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına destek için 100 asker de bölgeye yönlendirildi.



Bölgede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi alan Kilis Valisi Recep Soytürk şunları söyledi:

"Dün saat 14.10 civarından ormanda bir yangın meydana gelmiştir. Köy korucumuzun haber vermesi üzerine öncelikle belediyemizden itfaiye aracımız gelmiş. Hızla özel idaremizden dozerler, greyderler, kepçeler gelmiş. Çevre illerin valileri, belediye başkanları ile görüştük. Kısa süre içerisinde arazözler, itfaiye araçları, kepçeler, ve dozerler geldi. Çok şükür, büyük bir oranda yangına hakimiz ama içeride hala yangın devam ediyor. Yer yer söndürme çalışmaları yapıyoruz. Rüzgarın durumuna göre hızlanabiliyor yangın. Yangının diğer yerlere sıçramasını engelleyecek tedbirlerimizi aldık. Bütün arkadaşlarımız cansiperane çalışıyorlar. Akşam saatleri rüzgar artıyor. Onunla ilgili teyakkuz durumdayız. Jandarmamızdan yaklaşık 100 tane askerimiz burada. Çevre köylerden vatandaşlarımız geldiler. Söndürme çalışmalarına katılıyorlar."





Kilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 150 işçi, 15 arazöz, 5 iş makinesi ve 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kütahya'da orman yangını 4 saatte kontrol altına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 3 greyder, çevre il ve ilçelerden su tankerleri, çok sayıda personel müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından orman yangını büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başladı. Yangını duyduklarında tarlada çalıştıklarını ifade köylülerden Ali Sağlam, "Ekiplere yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Devletimiz helikopteriyle, ekipleriyle yangına müdahale etti. Bizde elimizden geldiğince yardımcı olduk" dedi.



Orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet ilçesine bağlı Samrık köyü yakında kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının dağlık bölgede çıktığını ve bir sabotaj izine rastlamadıklarını kaydeden Vali Çelik, "Yangın girilmesi zor bir yamaçta başladı. Orman gözetleme kulelerindeki görevlilerin yangını fark etmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın orman bölge personelleri ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerimizin müdahalesi sürüyor. Yangın ihbarının hemen ardından hem jandarma hem de emniyet ekiplerimiz çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. Yangının dağ yamacındaki sarp bir bölgede başlaması ve şu ana kadar sabotaja rastlanmaması doğal yollarla çıktığını işaret ediyor" dedi.



Bazı ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Domaniç Kaymakamlığı geniş orman alanlarına sahip ilçede orman yangınlarını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındığını açıkladı. İlçedeki tüm ormanların kulelerden özel kameralarla takip edileceği belirtilen açıklamada, "Ormanlarda var olan foto kapanlara ek olarak yeni foto kapanlar eklenecek. Tüm ormanlarımız kulelerden özel kameralarla takip edilecek. Kritik bölgelerde drone ile havadan denetimler artacak. Orman Muhafaza Görevlileri ve İlçe Jandarma timleri özellikle mesire alanlarında denetimlerini artıracak. Muhtarlar, ormanlarını denetlemekle yükümlü tutulacak. Çobanlar ile kurulacak iletişimle, ormanlarda ateş yakanlar ve şüpheli kişilerin takibi sağlanacak. Mesire alanlarının dışında mangal, piknik yapmak, ormana girmek kesinlikle yasak ve girenlere ağır cezalar uygulanacak" denildi.



Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek, doğal güzelliği ve ormanlarıyla dikkat çeken ilçede bir tek ağaca bile zarar gelmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kaymakam İpek, "Yaz sıcaklarında gölgesine sığındığımız, ürettiği oksijenle nefes aldığımız, ormanlarımızı korumak hepimizin görevi. Orman yangınları için en hassas dönemleri yaşadığımız bu günlerde lütfen her birimiz birer orman muhafaza görevlisi birer jandarma olalım" dedi.

Soma'da da yangın çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Soma İlçesine bağlı Darkale (Tarhalı) Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu Orman Bölge ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Akhisar ve Kırkağaç ilçesinden takviye ekiplerin de yangına müdahale için yola çıktığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Bingöl ve Ödemiş yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından Bingöl Kiğı ve İzmir Ödemiş yangınlarının kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarının sürdürdüğünü duyurdu.

Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Osmaniye'nin Dereobası köyü Dombulu mevkisindeki yangınla ilgili dün 5 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce tarla açmak suçundan haklarında işlem yapılan şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Koca, toplam 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarında bir kişinin hayatını kaybettiğini; Manavgat'ta ise üç can kaybının olduğunu açıkladı.

Bakan Pakdemirli son bilgiyi paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu açıklamayı yaptı:

"Devam eden yangınlara; 6 uçak 9 iha 1 insansız helikopter 1 yangın söndürme tankı 45 helikopter 1.080 arazöz 55 iş makinası 4.000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor."

Erdoğan: Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz." Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye sıçradı Adana'nın Aladağ ilçesinde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçradı. Boztahta Mahallesi'nde dün saat 03.00 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangın, Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi. İmamoğlu ilçesi Üçtepe mevkisindeki yangına, iş makineleriyle de müdahale ediliyor. Üç ilçeye yayılan yangında söndürme çalışmaları, havanın kararmasıyla sadece karadan sürdürülebiliyor.



Aladağ ilçesinde, dün gece saatlerinde yangın çıkmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılmıştı. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bakan Pakdemirli: Kozan yangını kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca: 132 kişi taburcu edildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mersin’in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi. TIKLAYIN | THK Kayyım Heyeti Başkanı, 21 noktada orman yangınıyla mücadele edildiği gün düğüne gitmiş

TIKLAYIN | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: Yangın uçaklarıyla ilgili Türk Hava Kurumu'nu aradım, görüşecek bir yetkili bulamadım

TIKLAYIN | Orman Müdürlüğü: 71 orman yangınından 57'si kontrol altına alındı; devam eden 14 yangına müdahale sürüyor