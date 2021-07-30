Bakan Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Envanterimizde yangın söndürme uçağımız ve helikopterimiz yok, bu ezelden beri böyle. Envantere de uçak alımı ile ilgili sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile çalışmalara başladık. Şu andaki uçakların tedarikçisi de THK." açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu orman yangınlarıyla ilgili ortak açıklama yaptı.

"57 yangın kontrol altında"

Pakdemirli, "İyiye gidiş var, 57 yangın kontrol altında. Tüm yangınlara 3 uçak, 9 tane insansız hava aracı, bir insansız helikopter, yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi, tüm kamu kurumlarından 4 binin üzerindeki, personelle mücadelemizi devam ettiriyoruz. 3 Antalya'da bir de Muğla'da kaybımız var. Hava şartlarından bahsetmeye gerek yok. Salı gününe kadar devamı bekleniyor. Ormanlık alanların yanından geçerken dikkatli olalım." dedi.

"Turizmle ilgili tesis yapılacaksa Özal’dan beri bunun şekil ve şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur"

Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır. İmara açılma söylemleri her zaman konuşuluyor, orman alanları imara konu edilemez, bunlarla ilgili istisnalar vardır, devlet kurumlarıdır, turizmle ilgili tesis yapılacaksa Özal’dan beri bunun şekil ve şartları bellidir, ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur.

Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

"Genel bir bilgi vermek istiyorum. Kanada'da Temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar alan yandı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların toplamı 20 bin hektardır. Rusya'da Temmuz'da bir milyon hektarın üzerinde alan yandı. ABD'de devam eden yangınlar var. Avustralya'da 6 ay boyunca yangınlar, vurulmak durumunda kalan hayvanları hepimiz hatırlıyoruz. Bu işin gelişmişlikle alakası yok. Organizasyonla alakası var. Orman teşkilatımıza teşekkür ediyorum.

Sadece ağaçları değil, yaban hayatı da kaybediyoruz. 22 sera, 15 sebze serası, 15 bin dekar ağaçlık alan, 360 kovan kaybımız var. 15 TIR yem dağıtılacak. 50 teknik personelle hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Zarar görenlere hem erteleme hem de kredi borçlarına ertelemeyi sağlıyor olacağız. yaban hayatında da kayıplarımız var. 22 sera, 650 dekar. Muz serası bunlar. 3 bin küçükbaş, 15 bin dekar zeytini, defne, ağaçlık alan kaybı var.

"Bizim THK ile sorunumuz yok"

Pakdemirli, THK uçaklarıyla ilgili soruya, "Burada devletin tüm kurumları var. Maalesef bu konuyu istismar etmeye çalışıp uçaklar üzerinden bir şey söylebilir miyiz diyorlar. Coğrafyaya göre uçak değil de helikopterin daha iyi olduğu kararı alınmış. Bizim THK ile sorunumuz yok. Bu uçaklarla ilgili problem var. Bu uçak, uçabilecek kapasitede değil. Uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil. Hâlâ antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklama yapılıyor" yanıtını verdi.

Pakdemirli şunları kaydetti:

"Orman teşkilatı dünyanın en donanımlı orman teşkilatlarından bir tanesi. Bir eksik müdahale asla yok. Biz burada diyoruz ki son teknoloji, insansız hava uçakları, insansız hava helikopterleri diyoruz hâlâ antikacı dükkanı gibi 1960'lardan kalma uçakları kullanalım tarzı açıklama yapılıyorlar. Bu bizi üzmekten başka bir şey değil. Orman teşkilatı istemediği için bunları kullanmayı bıraktık. Yerine çok daha iyi olan, daha fazla verimli uçakları kullandık.

2 senedir daha verimli uçaklar kullandık. Bir tane bu işlerden anlayan insan şunu demeli, helikopter sayınız arttı, noktaya atış yapabiliyorsunuz, bravo. Havada ne kullandığımız değil, yere ne kadar su attığımız önemli olmalı. Biz bir de ihale sistemi ile alım yapıyoruz. Envanterimizde yangın söndürme uçağımız ve helikopterimiz yok, bu ezelden beri böyle.

Envantere de uçak alımı ile ilgili sayın Cumhurbaşkanının talimatı ile çalışmalara başladık. Şu andaki uçakların tedarikçisi de THK. Burada uzay aracı kullanmamız gerekse kullanırız. Ağacın bedeli yoktur. Elbette hatasız kul olmaz. Bizim de hatalarımız olabilir.

Çavuşoğlu: Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımız için yarından itibaren ödemeleri yapacağız

Bakan Çavuşoğlu, "Tüm bakanlıklarımızla birlikte yangın söndürme çalışması, yardım çalışmasını yürütüyoruz. Koordinasyon toplantıları gerçekleştirdik. Bakanlıklarımız, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, büyükşehir belediye başkanımız, iletişim başkanlarımız katıldı. Biz burada etkilenen vatandaşlar için neler yapabilirizi değerlendirdik. 42 mahalle etkilendi, 27 mahalle tahliye edildi. Tüm bu mahallerimizdeki vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını oluşturmak için koordinasyon merkezi oluşturduk. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımız için yarından itibaren ödemeleri yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız 8,5 milyon lira, Aile Bakanlığımız 5 milyon, AFAD 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 5 milyon toplam 23,5 milyon lira aktarıldı. Antalya Valiliğimiz bir hesap açacak, yardım etmek isteyen vatandaşlarımız yardımlarını yapabilecek. TOBB Başkanımız 5 milyon lira yatıracağını açıkladı. Şu anda iaşe ve ayni olarak yardıma ihtiyaç kalmadı. Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimiz ile temasa geçebilirler" ifadesini kullandı.

"Toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da şunları kaydetti:

"Çok büyük bir travma var. Tüm kurumlarımız bir seferberlik ruhuyla mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Vatandaşlarımızın hasar tespitlerini yapıyoruz. Yangın söndürme işleminin bitmesiyle alanlara gireceğiz ve hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Manavgat'ın batı ve doğusunda hasar oluştu. Doğu kısmında hasar gören 300 yapı tespit ettik. Batısında ise 2 bin yapı var. Toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar 252 bina incelendi. Acilen yıkılacak Toplam 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Konutlarımızın inşasını 1 ay içinde başlatıp, 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Çalışmaları yürütüyoruz. Yangında 2 kamu binamız etkilendi. Biri camimiz az hasarlı, bir okulumuz ağır hasarlı olarak tespit edildi. Orman müdürlüğümüzün bir binası hasarlı. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var. Osmaniye'de de 4 köyümü boşalttık. Merkezde 30 yapı hasarlı. Aydın'da 6 köyde bin 605 hanemizi boşalttık" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yangınlarla ilgili olarak şöyle konuştu:



Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme anlamında sıkıntı yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İnşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz.



TIKLAYIN | Tarım ve Orman Bakanı: Yangınların 57'sini kontrol altına alındı

TIKLAYIN | THK Kayyım Heyeti Başkanı, 21 noktada orman yangınıyla mücadele edildiği gün düğüne gitmiş

TIKLAYIN | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün: Yangın uçaklarıyla ilgili Türk Hava Kurumu'nu aradım, görüşecek bir yetkili bulamadım

TIKLAYIN | Orman Müdürlüğü: 71 orman yangınından 57'si kontrol altına alındı; devam eden 14 yangına müdahale sürüyor