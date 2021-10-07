Tarım Kredi Marketleri Müdürü Yıldırım: Vatandaş dramatik fiyat farkı bekliyor

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım, "Rekabetten dolayı fiyat aşağı çekilirse biz de o yüzde 5 bandını korumaya çalışıyoruz. Vatandaş dramatik bir fiyat farkı bekliyor. Böyle bir eleştiri alıyoruz. Halkımızın şuna dikkat etmesini rica ediyorum, biz piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Biz fiyatlarımızı yukarı doğru çekmediğimiz için perakendeciler de fiyatlarını yukarı doğru çekemiyorlar" açıklamasını yaptı.

Yıldırım, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 700 markete ulaşacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022'nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız." dedi.

Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçilere ayni ve nakdi olarak destek sağladığını söyledi.

Tarım Kredi marketler açıldıktan sonra çiftçilerden alınan ürünleri sağlıklı bir şekilde tüketicilere sunduklarının altını çizen Yıldırım, bu marketlerde yaklaşık 600 çeşit Tarım Kredi markalı ürün yer aldığını vurguladı.

Yıldırım, söz konusu marketlerde satışa sunulan birçok ürünün Tarım Kredi fabrikalarında üretildiğine dikkati çekerek, "Bazı ürünleri de piyasada fazla kapasitesi olan fabrikalarda ürettiriyoruz ama reçetesini biz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Tarım Kredi Marketçilik olarak 5 yıllık strateji planı hazırladıklarına işaret eden Yıldırım, "Hazırladığımız bu plan doğrultusunda gidiyoruz. Bu sene başında Cumhurbaşkanımız bize 500 market hedefi vermişti, biz o hedefe ulaştık. Yıl sonuna kadar 700 markete çıkacağız. Cumhurbaşkanımızın 1000 mağaza hedefine ise 2022'nin ilk 6 ayında çok rahatlıkla ulaşacağız. Türkiye genelinde 12 lojistik merkezimiz var, bunlar sayesinde birçok ilde mağaza açtık. 2022'nin ilk 6 ayından itibaren Türkiye geneline yaygın 12 lojistik merkezinde 81 il ve potansiyel ilçelerin tamamında yaygınlaşmaya devam edeceğiz. Şu an 47 ilde varız. Yıl sonuna kadar yaklaşık 60 ilde olacağız." diye konuştu.

Yıldırım şunları kaydetti:

"Ürünleri direkt çiftçiden alarak tüketicilere sunduğumuz için aracılar yok, bu yüzden maliyetlerimiz daha verimli. Biz maliyetleri göz önünde bulundurarak kendi fiyatlarımızı oluşturuyoruz. Kendi fiyatlarımızı oluştururken diğer perakendecileri de takip ediyoruz. Onlara göre de pozisyonlanma yapıyoruz. Bizim maliyetlerimiz ne olursa olsun, biz perakendedeki diğer zincirlerle yaklaşık olarak yüzde 5 kadar daha ucuza ürün satıyoruz. Böyle bir fiyatlandırma politikamız var. Rekabetten dolayı fiyat aşağı çekilirse biz de o yüzde 5 bandını korumaya çalışıyoruz. Vatandaş dramatik bir fiyat farkı bekliyor. Böyle bir eleştiri alıyoruz. Halkımızın şuna dikkat etmesini rica ediyorum, biz piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Biz fiyatlarımızı yukarı doğru çekmediğimiz için perakendeciler de fiyatlarını yukarı doğru çekemiyorlar."

"Bizim raf fiyatlarımız diğer aktörlerden daha uygun"

"Paylaşılan fiyatlar bizim raflarımızdaki fiyatlar değiller. Yanlış bilgiler var. Zannediyorum o haberlerde gösterilen fiyatlar bizden ürünü alıp internet üzerinden satanların fiyatları. Bizim raf fiyatlarımız diğer aktörlerden daha uygun." (AA)

TIKLAYIN | Erdoğan’ın “Fiyatlar uygun” dediği Tarım Kredi Kooperatif’lerdeki ürünlerle zincir marketteki ürünlerin fiyatları arasında nasıl bir fark var?

TIKLAYIN | "Fiyatlar gayet uygun" diyen Erdoğan, temel gıdaları almadığı market alışverişine 1002 lira ödemiş

TIKLAYIN | Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinden alışveriş yaptı: Fiyatlar gayet uygun; bunları süratle çoğaltacağız

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifleri marketinden alışveriş yaptı