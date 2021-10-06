Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketinden hafta sonu temel gıda almadığı sepeti için 1.002 lira ödediği alışverişi gündem oldu. Peki Erdoğan’ın “Fiyatlar uygun” dediği Tarım Kredi Kooperatif’lerdeki ürünlerle zincir marketteki ürünlerin fiyatları arasında nasıl bir fark var?

Sözcü’den Sevgi Begüm Yavuz imzalı habere göre, 14 gıda ürününden oluşan alışveriş sepeti Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 329.34 TL iken, 4 zincir markette ise 275.75 TL ile 312 TL arasında tuttu.

Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 1 kilo zeytin 29.90 TL iken, başka zincir marketteki satış fiyatı 21.95 TL. Tarım Kredi Kooperatifi'nde 2 litre sızma zeytinyağı indirimli satış fiyatı 64.20 TL, 2 litre riviera zeytinyağı 71.60 TL iken, başka bir zincir markette ise 1 litre sızma zeytinyağı 33.50 TL'ye, 2 litre riviera zeytinyağı da 56.90 TL'ye satılıyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 5 kg toz deterjan 32.90 TL iken, bir başka markette ise 5 kg toz deterjan 29.90 TL ile 36.95 TL arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 3 litre ayçiçek yağı indirimli satış fiyatı 30.90 TL iken, bir başka markette farklı bir markanın 2 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 43.75 TL. Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 2 kg toz şeker 10.15 TL'ye satılırken, başka bir zincir markette ise 5 kg toz şeker 27.95 TL'ye satılıyor.

Süt ve un daha ucuz

Bazı ürünler ise daha ucuz. 1 litre tam yağlı süt fiyatı Tarım Kredi Kooperatifi''nde 4.75 TL iken, aynı ürün bir başka zincir markette ise 5.25 TL. Tarım Kredi Kooperatifi'nde 5 kg un 19.90 TL iken, bir başka markette 19.90 TL ile 26.95 TL arasında.

Peki aynı alışveriş sepeti başka marketlerde kaça doluyor?

Tarım Kredi Kooperatifi marketi ve bir başka zincir marketteki farklı markalara ait ürünlerle alışveriş sepetinin kaç liraya dolduğu da hesaplandı. Buna göre 5 litre ayçiçek yağı, 5 kg toz şeker, 1 kg Osmancık pirinç, 1 litre riviera zeytinyağı, 830 gram domates salçası, 2 buçuk kg kırmızı mercimek, 1 kg köftelik bulgur, 1 kg kuru fasulye, 1 litre süt, 1 kg çay, 1 kg siyah zeytin, 5 kg un, 1 paket makarna ve 400 gr kakaolu fındık kremasından oluşan alışveriş sepetinin tutarı Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 329.34 TL iken, diğer 4 zincir markette ise daha uygun fiyatlara, 275.75, 276.95, 280.9 ve 312 TL'ye doldurmak mümkün oldu.

Bir başka liste "daha uygun" diyor

Sabah gazetesinde yayımlanan haberde ise “Tarım Kredi Kooperatifi Mağazaları'nda birçok ürünün fiyatının zincir marketlerdekilerden daha düşük olduğu ortaya çıktı” iddiası yer aldı.

“Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerindeki fiyatların zincir marketlere göre yüzde 5 daha avantajlı oldukları görüldü” denilen haberde şu karşılaştırma yer aldı:

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin söz konusu haberinde TKK marketinin hangi market ile karşılaştırıldığına dair bir ifade yer almadı.